Fans forderten: Simone Biles soll sich von Jonathan trennen!

Ist er mit dieser Aussage zu weit gegangen? Eigentlich führen Simone Biles (27) und Jonathan Owens (29) eine glückliche Beziehung. Die Liebe zwischen den beiden wurde allerdings wegen einer Podcast-Folge ordentlich auf die Probe gestellt. Wegen einer scherzhaften Aussage des Sportlers erhielt die Olympia-Teilnehmerin diverse Nachrichten, die ihr ans Herz legten, sich von ihrem Partner zu trennen. "Ich gehe auf X und alle sagen: 'Lass dich von diesem Mann scheiden, er ist gemein'", erzählte Simone im Podcast "Call Her Daddy". Die Kritik, die an ihrer Beziehung ausgeübt wurde, ging sogar so weit, dass die Turnerin zusammenbrach.

Bereits im Mai dieses Jahres wandte sich Simone auf Instagram an die Hater und machte ihnen eine klare Ansage: "Ihr seid alle sehr respektlos gegenüber meiner Beziehung und meinem Mann. Also sage ich das nur ein einziges Mal: Verpisst euch!" Sollte sie weiterhin so viele hasserfüllte Nachrichten und Kommentare bekommen, blockiere sie die Verfasser einfach, wetterte sie. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass Simone die Trennung ans Herz gelegt wurde? Im Podcast "The Pivot" machte Jonathan seine Meinung zum Stand von Männern in Beziehungen deutlich: "Ich sage immer, dass die Männer der Fang sind." Der Football-Spieler schoss sich mit dieser Aussage ein Eigentor und hetzte Simone-Fans damit auf sich.

Dass Simone und Jonathan eigentlich eine offenbar sehr glückliche Beziehung führen, scheint die Fans der 27-Jährigen nicht interessiert zu haben. Wie stolz der 29-Jährige auf seine Frau ist, machte er erst vor wenigen Tagen auf derselben Social-Media-Plattform deutlich. Anlässlich Simones erster Goldmedaille bei Olympia 2024 teilte er ein Foto von sich und seiner Liebsten und widmete ihr liebevolle Zeilen: "Jedes Mal, wenn du die Matte betrittst, wird man Zeuge von Geschichte. Glückwunsch, Baby, dass du die amerikanische Turnerin mit den meisten Auszeichnungen in der olympischen Geschichte bist! [...] Ich bin so dankbar, dass ich dort war, um das zu sehen."

Getty Images Simone Biles, Turnerin

Instagram / jowens Simone Biles und Jonathan im Juli 2024

