Ist Herzogin Meghan genervt von Harrys vielen Prozessen?

Prinz Harry (39) ist die Sicherheit seiner Familie superwichtig. Deshalb ist der Sohn von König Charles (75) momentan in mehr als ein Gerichtsverfahren involviert. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Archewell Foundation plaudert nun gegenüber People aus, dass seine Frau Herzogin Meghan (42) nicht besonders gut auf die Prozesse zu sprechen sei. "Sie unterstützt Harry zu 100 Prozent, aber sie wünscht sich, dass er diese Klagen loslassen, glücklich sein und im Moment leben kann", behauptet der Insider und fügt hinzu: "Sie möchte, dass er in einer Welt leben kann, in der ihn das nicht belastet."

Die zweifache Mama sei sich aber auch bewusst, dass ihr Liebster aufgrund seiner Vergangenheit besonders viel Wert auf die Sicherheit seiner Familie legt. Im Jahr 1997 war seine Mutter Prinzessin Diana (✝36) bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Zuvor hatten ihr Paparazzi das Leben schwer gemacht. In einem Interview für die gemeinnützige Organisation Scotty's Little Soldiers auf YouTube sprach der Rotschopf über den Verlust. "Das ist das Schwierigste. [...] Ich will eigentlich nicht darüber reden, es macht mich traurig. Aber dann merke ich, dass die Dinge einfacher werden, wenn ich darüber spreche und ihr Leben feiere", offenbarte der 39-Jährige.

Harry verklagte zuletzt das Nachrichtenunternehmen NGN, das zum Beispiel The Sun besitzt. Allerdings rechnete ihm der Journalist Michael Cole dabei schlechte Chancen aus. "Er nimmt es mit den Boulevardzeitungen der oberen und der mittleren Preisklasse auf, und er will sich durchsetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob es klug ist, das zu tun. Man kann sehr, sehr schnell sehr viel Geld verbrauchen", vermutete der Medienexperte gegenüber GB News.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana und ihr Sohn Prinz Harry, im Jahr 1995

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Meghans Ärger verstehen? Ja, ich wäre auch genervt. Nee. Sie sollte Harry unterstützen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de