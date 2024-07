Simone Biles wird von ihrem Jonathan bei Olympia angefeuert!

Bei den Olympischen Sommerspielen in Paris feiert Simone Biles (27) ihr großes Comeback als Turnerin. Dabei bekommt die Profisportlerin besondere Unterstützung: Während sie sich auf das Teamfinale der Multisportveranstaltung vorbereitet, reist Ehemann Jonathan Owens (29) in die französische Hauptstadt, um sie höchstpersönlich anzufeuern. "Ich komme für dich, Baby", schreibt der Footballspieler in einer aktuellen Instagram-Story, in der er ein Selfie aus dem Flugzeug aufnimmt.

Die 27-Jährige gilt als erfolgreichste Turnerin der Sportgeschichte. Allerdings hat sie einen steinigen Weg hinter sich: Bei den Olympischen Spielen 2021 in Japan verlor Simone ihre Orientierung bei Sprüngen und brach nach der ersten Übung ab. Den Abbruch begründete sie mit ihrer mentalen Gesundheit. Nun ist die US-Amerikanerin zurück und zeigt trotz Verletzung wieder Bestleistungen: Heute Abend wird sie im Teamfinale der Frauen für die USA auf allen vier Geräten antreten.

2020 lernten sich Simone und Jonathan über die Promi-Dating-App Raya kennen. Im August desselben Jahres machten die beiden ihre Beziehung öffentlich. Im vergangenen April wagten die Turnerin und der Strong Safety dann den nächsten Schritt: Während einer romantischen Zeremonie gaben sie sich das Eheversprechen und sind seither verheiratet.

Instagram / jowens Jonathan Owens im Juli 2024

Getty Images Jonathan Owens und Simone Biles im Januar 2024

