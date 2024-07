Samira Yavuz' Tochter endlich aus dem Krankenhaus entlassen

Samira Yavuz (30) hat großartige Neuigkeiten: Ihre kleine Tochter Valea durfte endlich die Klinik verlassen! Auf Instagram teilt die Der Bachelor-Bekanntheit die frohe Botschaft mit ihren Followern und postet ein emotionales Video, das zeigt, wie sie zurück nach Hause fährt. Dort ist sie endlich wieder mit ihrem Ehemann Serkan Yavuz (31) vereint und kann ihre älteste Tochter Nova freudestrahlend in die Arme schließen. Valea musste aufgrund einer Infektion, die ihre Atemwege blockiert hatte, operiert werden. Nach einer intensiven Zeit im Krankenhaus, in der die Familie bangen musste, kann Valea nun die dringend benötigte Zeit zu Hause verbringen, um sich weiter zu erholen.

In dem Clip zeigt Samira niedliche Szenen aus ihrem Zuhause. Die Influencerin ist superfroh, dass Valea die Tage im Krankenhaus gut überstanden hat. "Eine Woche war Valea mit mir in der Klinik und wir haben Nova und Serkan so sehr vermisst. Nova wusste nicht, dass wir nach Hause kommen, und ich bin verliebt in den Moment, als sie uns gesehen hat. Werde diese Zeit nie mehr in meinem Leben vergessen", schreibt sie dazu.

Schon mehrere Wochen lang machten sich Serkan und Samira Sorgen um ihre Tochter, die erst im Mai dieses Jahres auf die Welt gekommen war. "Sie hatte einen Infekt mit Fieber und konnte nicht mehr tief einatmen", berichtete Samira im Netz. Sie wurde dann mit dem Notarzt abgeholt und ins Krankenhaus gebracht, konnte dann aber wieder nach Hause. Nachdem es der Kleinen aber weiterhin schlecht gegangen war, musste sie erneut in die Klinik.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihrer Tochter Nova, Juli 2024

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024

