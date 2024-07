Verena Kerth und Marc Terenzi streiten nach Trennung um Geld

Zwischen Verena Kerth (43) und Marc Terenzi (46) ist es aus und vorbei. Trotz der Trennung gibt es aber offenbar noch ungeklärte Streitpunkte – und diese sollen sich überwiegend um Geld drehen. Wie die Blondine gegenüber Bild behauptet, habe ihr Ex einige ihrer Habseligkeiten einbehalten – und auch ein paar Dinge des Sängers befinden sich in der Wohnung der TV-Bekanntheit, die er zurückhaben will. "Ich hätte mir gewünscht, dass er seine Sachen alle mitgenommen hätte, als ich ihn vor knapp drei Monaten rausgeschmissen habe. Die Sachen stehen hier bereits zur Abholung. Aber da er Sachen von mir entwendet hat, hätte ich die legitimerweise auch gerne zurück, bevor er seine bekommt. Das ist doch verständlich!", wettert Verena.

Laut dem Boulevardblatt soll die 43-Jährige eine Summe von 10.000 Euro von Sarah Connors (44) Ex-Mann fordern – erst dann gebe sie ihm seine Wertgegenstände zurück. Außerdem verlange sie Geld für die Zeit, in der Marc in ihrer Wohnung wohnte. Er habe sich wohl nicht an den Mietkosten von rund 1.600 Euro monatlich beteiligt. Ob die beiden bald das Kriegsbeil begraben, bleibt abzuwarten.

Dass es letztendlich zu einem Liebes-Aus des früheren Promi-Paars kam, war für einige der Freunde von Verena keine Überraschung. Das ließ unter anderem Djamila Rowe (56) in einem Interview mit RTL anklingen. "Ich denke, das war schon längst überfällig, aufgrund der vielen negativen Schlagzeilen der letzten Monate, die wir, glaube ich, alle mitbekommen haben", merkte ihre Dschungelcamp-Kollegin an und führte aus: "Wir haben gesehen, dass das nicht gesund ist, was sich da abspielt."

Getty Images Marc Terenzi und Verena Kerth

Action Press / AEDT Djamila Rowe im Juli 2023

