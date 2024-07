Walentina Doronina turtelt öffentlich mit ihrer neuen Flamme

Walentina Doronina (24) macht offenbar kein Geheimnis aus ihrer neuen Liebelei! Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Ex Can Kaplan gaben erst vor rund einem Monat die Trennung bekannt. Doch lange blieb die Blondine nicht allein: Bereits einige Wochen nach dem Beziehungs-Aus wurde der Realitystar mit einem neuen Mann an seiner Seite gesichtet. Mit dem 24-jährigen Fitnesstrainer Kevin Saszik turtelt sie jetzt sogar öffentlich auf einem Festival, wie Fotos eines aufmerksamen Promiflash-Lesers beweisen!



