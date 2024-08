"Ganz neue Welt": Chrissy Teigens Sohn leidet an Diabetes

Ein Foto, das Chrissy Teigen (38) vor einigen Tagen gepostet hatte, schlug hohe Wellen in den sozialen Medien – denn die Fans überhäuften das Model nach Veröffentlichung des Schnappschusses mit Zuspruch und warmen Worten. Das Bild zeigt die vierfache Mama mit ihrer Tochter Luna (8) und ihrem Sohn Miles (6) bei den Olympischen Spielen in Paris, wie sie Schilder hochhalten, um Profiturnerin Simone Biles anzufeuern. "Miles streckte seinen Arm hoch. [...] Ihr habt seinen Typ-1-Diabetes-Monitor entdeckt und ihm auf jede erdenkliche Weise so viel Liebe und Ermutigung entgegengebracht", meldet sich Chrissy nun ganz gerührt auf Instagram zu Wort.

Wie die Frau von John Legend (45) weiter berichtet, wurde nur durch Zufall entdeckt, dass der Sechsjährige an der Krankheit leidet. "Vor ein paar Wochen war unser Miles krank, im Krankenhaus, mit einer Darminfektion. Aber die Ärzte wussten, dass bei seinen Bluttests noch etwas anderes nicht in Ordnung ist. Seitdem weiß ich, dass so viele kleine Kinder mit Typ-1 diagnostiziert werden." Für die Promi-Familie ist es noch ganz ungewohnt, mit dieser neuen Herausforderung umzugehen, wie das Model betont: "Gestern Abend hat er seine erste Insulinspritze bekommen [...]. Für uns ist das eine ganz neue Welt und wir lernen gerade sehr viel dazu."

In dieser Zeit des Umbruchs wird Miles wohl nicht nur von den Fans seiner berühmten Mutter, sondern auch von seiner Familie sehr viel Unterstützung erfahren – denn Miles hat neben seinen Eltern auch noch drei Geschwister. Der Sechsjährige ist der zweitälteste von den vier Kindern im Bunde – älter ist nur seine achtjährige Schwester Luna. Im Jahr 2023 wurde die Familie noch einmal um zwei Familienmitglieder erweitert.

Instagram / chrissyteigen Simone Biles mit ihrer Tochter Luna und ihrem Sohn Miles bei Olympia 2024

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihren vier Kindern Wren, Miles, Esti und Luna

