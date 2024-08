Hat Holly Ramsay Baby-Pläne mit ihrem Partner Adam Peaty?

Seit rund einem Jahr gehen Holly Ramsay und Adam Peaty (30) gemeinsam durchs Leben. Im Netz machen die beiden immer wieder deutlich, dass sie es ziemlich ernst miteinander meinen. Aber wie sieht es beim Thema Zukunft aus – planen sie schon gemeinsamen Nachwuchs? Das verriet die Tochter des berühmten Sternekochs Gordon Ramsay (57) erst kürzlich in einem Interview mit OK!. Auf die Frage, ob Holly seit der Geburt ihres kleinen Bruders im November 2023 über Babys nachdenke, antwortete sie: "Ach du meine Güte, ich bin doch gerade erst mit meinem Freund zusammengekommen!"

Dabei handelte es sich wohl um eine ziemlich deutliche Antwort – Kinder mit dem Schwimmer stehen derzeit nicht auf dem Plan. Sie führte aber weiter aus, dass die Beziehung mit Adam sehr gut laufe und sie ihm die Daumen für die Olympischen Spiele in Paris drücke. "Er hat ein hervorragendes Team um sich herum. Ich helfe ihm nur dabei, Teil dieses Teams zu sein, aber er hat schon zwei [Olympische] Spiele ohne mich absolviert, er ist also unglaublich gut in dem, was er tut und sehr engagiert", erklärte Holly.

Trotz des Daumendrückens musste der 30-Jährige jedoch eine Niederlage einstecken. In seinem Duell gegen Nicolo Martinenghi reichte es nur für eine Silbermedaille. Doch auch in diesem Punkt konnte ihm seine Liebste behilflich sein: Sie widmete ihm ein paar tröstende Worte auf Instagram. "Du bist unsere Welt. Ich hätte gestern Abend nicht stolzer auf dich sein können. Was du erreicht hast, ist wirklich unglaublich. Ich habe totale Ehrfurcht vor dir und deinem Glauben", schrieb sie in ihrem Beitrag.

Anzeige Anzeige

Backgrid Adam Peaty und Holly Ramsay, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Adam Peaty mit Sohn George und Freundin Holly Ramsay bei den Olympischen Spielen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Holly und Adam in Zukunft gemeinsame Kinder bekommen? Ja, das kann ich mir gut vorstellen! Nein, das sehe ich bei den beiden nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de