Holly Ramsay tröstet ihren Adam nach Olympia-Niederlage!

Im Duell mit Nicolo Martinenghi musste sich Adam Peaty (30) geschlagen geben. Bei den Olympischen Spielen in Paris reichte es für den Schwimmer nur für eine Silbermedaille. Doch seine Partnerin Holly Ramsay findet nach der Niederlage tröstende Worte auf Instagram. "Du bist unsere Welt. Ich hätte gestern Abend nicht stolzer auf dich sein können. Was du erreicht hast, ist wirklich unglaublich. Ich habe totale Ehrfurcht vor dir und deinem Glauben", schwärmt die Influencerin. Besonders bewundere die Tochter von Gordon Ramsay (57), dass ihr Freund nach einer langen Verletzungspause überhaupt wieder an der Weltspitze mitschwimmen könne.

Holly schaute sich den Schwimmwettkampf gemeinsam mit Adams Sohn George an. Nach dem Rennen lief der Spitzensportler so schnell wie möglich zu seiner Familie. Während er seine Liebsten umarmte, fing er an zu weinen. Im Gespräch mit Mirror erklärte er, dass ihm die Tränen allerdings nicht aus Trauer wegen des verlorenen Rennens kamen. "Als ich George umarmte und seine Locken spürte, musste ich sofort weinen [...]. Ich habe das für meinen Sohn getan. Die Arbeit der letzten 14 Monate war dazu da, um ihm zu zeigen, dass man buchstäblich ganz unten sein kann und dann zurückkommen kann und eine Medaille gewinnt", erklärte der Brite.

Obwohl sich Holly und Adam erst seit etwa 15 Monaten kennen, scheint es bei den beiden langsam ernst zu werden. Im Netz sorgte das Model sogar kürzlich für Verlobungsgerüchte. Im April postete sie mehrere Fotos im Netz, auf denen ein Klunker an ihrem Ringfinger zu sehen war. Damals bestätigte die Promi-Tochter nicht, dass es sich dabei wirklich um einen Verlobungsring handelte, allerdings schwärmte sie in dem Post von ihrem Beau. "Du beeindruckst mich immer wieder. Deine Zielstrebigkeit, körperliche und mentale Stärke sind eine Inspiration für viele", schrieb sie zu den Bildern.

