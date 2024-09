Holly Ramsay und Adam Peaty verkünden freudig ihre Verlobung

Holly Ramsay und Adam Peaty (30) haben sich verlobt! Diese tollen Neuigkeiten teilen die Tochter des berühmten Sternekochs Gordon Ramsay (57) und der britische Schwimmer auf Instagram mit. Zu einer Reihe von niedlichen Schnappschüssen schreibt Holly: "Ich heirate meinen besten Freund. Ich kann wirklich nicht in Worte fassen, wie ich mich gerade fühle. […] Danke, dass du dem kleinen Mädchen in mir das Gefühl gegeben hast, geliebt zu werden, gesehen zu werden und glücklicher zu sein als je zuvor. Ich liebe dich und kann es kaum erwarten, deine Frau zu werden."

Die Fans freuen sich unbändig über die schöne Nachricht und kommentieren den Beitrag fleißig. "Oh mein Gott, Glückwünsche an euch beide. Das ist die tollste Nachricht überhaupt. Ich hoffe, ihr beide werdet sehr glücklich sein", "Herzlichen Glückwunsch an euch beide, ihr seid das perfekte Paar", oder "Wunderbare Neuigkeiten", lauten nur drei der unzähligen positiven Stimmen. Auch Hollys Schwester Matilda Ramsay freut sich mit dem Paar und schreibt: "Ich könnte mich nicht mehr für euch freuen! Ich liebe euch".

Die 24-Jährige und der Profisportler gehen seit rund einem Jahr gemeinsam durchs Leben. Auch bei den Olympischen Spielen in Paris war Holly natürlich an der Seite ihres Freundes. Als es für Adam jedoch nur für eine Silbermedaille reichte, meldete sich der Promi-Spross umgehend auf Instagram zu Wort und betonte: "Du bist unsere Welt. Ich hätte gestern Abend nicht stolzer auf dich sein können. Was du erreicht hast, ist wirklich unglaublich. Ich habe totale Ehrfurcht vor dir und deinem Glauben".

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay im September 2024

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty

