Kurz nach Verlobung: Holly Ramsay sucht schon Brautkleid aus

Holly Ramsay, die Tochter des berühmten Fernsehkochs Gordon Ramsay (57), hat in ihrer Instagram-Story Einblicke in ein ganz besonderes Ereignis geteilt: die Suche nach dem perfekten Hochzeitskleid! Unter anderem postete sie einen Schnappschuss von einem Brautmodengeschäft in London. Die Hochzeitsvorbereitungen dürften also in vollem Gange sein. Erst vor wenigen Wochen verkündete die Influencerin, dass sie und ihr Partner Adam Peaty sich verlobt hätten.

"Ich heirate meinen besten Freund. Ich kann wirklich nicht in Worte fassen, wie ich mich gerade fühle. […] Danke, dass du dem kleinen Mädchen in mir das Gefühl gegeben hast, geliebt zu werden, gesehen zu werden und glücklicher zu sein als je zuvor. Ich liebe dich und kann es kaum erwarten, deine Frau zu werden", schrieb Holly zu einem Bild auf Social Media, das ihren dicken Klunker zeigt.

Dabei erwähnte sie auch Adams (30) Sohn George aus einer früheren Beziehung und drückte ihre Freude darüber aus, ihn zu kennen. "Ich bin so dankbar, in seinem Leben zu sein und kann es kaum erwarten, mehr Zeit zusammen zu verbringen", fügte Holly hinzu. Während sie als Influencerin ihre Karriere ausbaut und ihre Fans an ihrem Leben teilhaben lässt, hat Adam als Schwimmer bereits olympisches Gold gewonnen. Die beiden scheinen das perfekte Team zu sein und freuen sich darauf, gemeinsam ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen.

Getty Images Gordon Ramsay und seine Tochter Holly Ramsay im September 2017

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay im September 2024

