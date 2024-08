Jax Taylor begibt sich wegen mentaler Probleme in Klinik

Jax Taylor (45) hat sich in stationäre Behandlung wegen psychischer Probleme begeben. Das bestätigt nun ein Vertreter des ehemaligen "Vanderpump Rules"-Darstellers gegenüber TMZ: "Er hat die Entscheidung getroffen, sich in stationäre Behandlung zu begeben. Dies ist eine besonders sensible Zeit für ihn und seine Familie. Sie bitten um Privatsphäre und Respekt, bis er bereit ist, mehr zu dieser Angelegenheit zu sagen.“ Wie lange der Reality-TV-Star in der Klinik bleiben wird, ist derzeit nicht bekannt.

Jax' Entscheidung zur stationären Behandlung kommt wenige Monate nach seiner vorübergehenden Trennung von Brittany Cartwright (35). Das Paar gab bereits im Februar nach vier Ehejahren bekannt, dass sie derzeit nicht zusammen seien. Brittany hatte in ihrem gemeinsamen Podcast "When Reality Hits" im Februar erklärt: "Jax und ich nehmen uns eine Auszeit, und ich habe mich entschieden, in ein anderes Haus zu ziehen, um etwas Raum für meine eigene mentale Gesundheit zu schaffen." Das Reality-Paar hatte sich 2015 in Las Vegas kennengelernt. Vier Jahre später gaben sie sich schließlich das Jawort. Ihr gemeinsamer Sohn Cruz wurde im April 2021 geboren.

Doch offenbar wollen Jax und Brittany ihre Beziehung noch nicht aufgeben. In den vergangenen Monaten hatten sie immer wieder erklärt, alles tun zu wollen, um ihre Ehe möglicherweise doch noch zu retten. Jax meinte dazu in einer Podcast-Folge: "Wir versuchen, alles auszuschöpfen, bevor wir den Weg der Scheidung einschlagen – falls das der Fall sein sollte." Aktuell seien sie nach wie vor getrennt, es würde aber wieder besser zwischen ihnen laufen.

Instagram / brittany Jax Taylor, Brittany Cartwright und ihr gemeinsamer Sohn Cruz

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright, 2021

