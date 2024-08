König Charles soll die Anrufe von Harry nicht entgegennehmen

König Charles (75) soll die Anrufe von seinem jüngsten Sohn Prinz Harry (39) nicht mehr entgegennehmen. Das behauptet zumindest ein Insider, der dem Rotschopf und seiner Ehefrau Meghan (42) nahestehen soll. "Er bekommt nur noch 'nicht erreichbar'", verrät die Quelle gegenüber People und ergänzt: "Seine Anrufe bleiben unbeantwortet. Er hat versucht, sich über den Gesundheitszustand des Königs zu erkundigen, aber auch diese Anrufe bleiben unbeantwortet." Auch auf seine Briefe soll der Monarch nicht mehr reagieren. Es soll derzeit kein Kontakt zwischen Vater und Sohn bestehen.

Obwohl Charles derzeit offenbar wenig Interesse an einer Versöhnung mit seinem Sohnemann zu haben scheint, verriet ein anderer Tippgeber vor wenigen Tagen im Gespräch mit Page Six, wie eine Versöhnung zwischen dem König und seinem verlorenen Sohn klappen könnte. "König Charles kann Harry die Sicherheitsfreigabe geben, die er so verzweifelt wünscht. Als Monarch ist er der letzte Entscheidungsträger. So könnten sich Vater und Sohn wieder versöhnen", erklärte der Informant. Harry verlor mit seinem royalen Rücktritt nämlich auch den uneingeschränkten Polizeischutz in Großbritannien.

Dass die Sicherheitsfrage ein großes Thema bei dem Wahl-Amerikaner zu sein scheint, machte er auch kürzlich in der Dokumentation "Tabloids On Trial" klar. Die permanente Aufmerksamkeit durch die britische Presse besorgt den Prinzen besonders im Hinblick auf die Sicherheit seiner Frau. "Es ist immer noch gefährlich und alles, was es braucht, ist ein Einzeldarsteller, eine Person, die dieses Zeug liest, um nach dem zu handeln, was sie gelesen hat", erklärt Harry und fügt hinzu: "Und ob es nun ein Messer oder Säure ist, was auch immer es ist und das sind Dinge, die mich wirklich beunruhigen. Das ist einer der Gründe, warum ich meine Frau nicht in dieses Land zurückbringen werde."

Getty Images König Charles und Prinz Harry im April 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einem Event der Invictus Games in Düsseldorf

