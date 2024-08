Molly-Mae Hagues Tochter startet erste Annäherung an Katze

Für gewöhnlich macht Molly-Mae Hague (25) ihre Fans mit dem Teilen von Fotos und Videos ihrer kleinen Tochter auf Social Media glücklich. Die zuletzt veröffentlichte Instagram-Story könnte aber einiges an Kritik nach sich ziehen. In der Aufnahme stellt sich die Anderthalbjährige auf der Couch über den Familienkater. Doch statt ihn zart zu streicheln, greift Bambi nach dem Fell und zieht es zu sich. "Nein, nicht kneifen", warnt die Influencerin ihre Kleine – immerhin könnte die Fellnase sie daraufhin anfauchen oder verletzen. Doch so weit kam es nicht. In einer weiteren Story teilt Molly ein Bild vom Kater und schreibt: "Warum bist du der unbesorgteste König. Du lässt mein Herz schmerzen."

Bambi erblickte im Januar 2023 das Licht der Welt. Seither leben Molly und ihr Partner Tommy Fury im siebten Elternhimmel. Weiteren Nachwuchs wünscht sich das Paar allerdings vorerst nicht. Auf Instagram erklärte der britische Realitystar auf die Frage nach einem Geschwisterchen für Bambi: "Nein, danke, noch nicht, ich möchte erst einmal die Zeit mit meinem Mädchen genießen."

Außerdem steht bei den Turteltauben aktuell die Heirat ganz oben auf der Liste. Vor einem Jahr ging der Profiboxer vor seiner Liebsten auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen, die sie mit einem überglücklichen Ja beantwortete – und wie Molly kürzlich im Netz verriet, wird die Heirat im kommenden Jahr stattfinden. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail berichtete, planen die 25-Jährige und Tommy sogar eine eigene Realityshow, in der unter anderem die Hochzeitsplanung für die Außenwelt festgehalten wird.

Instagram / mollymae Influencerin Molly-Mae Hague, Profiboxer Tommy Fury und Tochter Bambi

Getty Images Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Januar 2020

Wie findet ihr es, dass Molly das Video im Netz teilt? Ist doch nichts dabei. Das hätte sie nicht hochladen müssen... Ergebnis anzeigen



