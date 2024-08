Nach Trennung: Marcus Jordan feiert mit sexy Model im Klub!

Vor nicht mal einer Woche wurde bekannt gegeben, dass Marcus Jordan (33) und Larsa Pippen (50) getrennt sind. Lange um die Beziehung zu trauern scheint jedoch nicht bei Marcus auf dem Plan zu stehen, denn der Sohn von Michael Jordan (61) taucht nun in der Instagram-Story einer hübschen Blondine auf. In den Aufnahmen kommen sich der Basketballspieler und die Influencerin ziemlich nahe, während sie mit einigen Freunden in einem französischen Klub feiern. Sie grinsen gemeinsam in die Kamera und die Unbekannte scheint Marcus vertraut über den Oberschenkel zu streicheln.

Wie TMZ berichtet, ist noch unklar, woher die beiden sich kennen oder ob sie eine ernsthafte Beziehung miteinander führen. Allerdings scheint es nicht so, als würde Marcus seine neue Bekanntschaft verstecken wollen, denn er teilt dieselben Aufnahmen in seiner eigenen Story. Wie Augenzeugen dem Magazin berichteten, haben der Sportler und das Model schon einige Tage in Frankreich mit ihren Freunden genossen, bevor die Aufnahmen entstanden sind.

Larsa und Marcus hatten eine stürmische On-off-Beziehung geführt. Bevor sie sich endgültig trennten, hatten sie sich bereits im März einmal Lebewohl gesagt, nur um wenige Wochen später wieder zusammenzukommen. Außerdem kursierten im Mai auch Gerüchte, dass die beiden sich sogar verlobt hätten. Doch wie die Schauspielerin gegenüber Entertainment Tonight klarstellte, war die Romanze nicht so tiefgründig gewesen, wie es schien.

Getty Images Marcus Jordan, Basketballspieler 2022

Getty Images Larsa Pippen und Marcus Jordan, 2023

