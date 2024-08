Prinzessin Kate plant Besuch der Olympischen Spiele in Paris

Die Olympischen Spiele sind die größte Sportveranstaltung der Welt. In diesem Jahr lockt das Event zahlreiche Bewunderer und Promis in die französische Hauptstadt – etwa auch Prinzessin Kate (42)? Zwar ist die Royal seit ihrer Krebsdiagnose noch nicht offiziell zu ihren königlichen Pflichten zurückgekehrt, in den vergangenen Wochen nahm sie jedoch wieder an verschiedenen Events teil. Laut The Express könne dies nun erneut der Fall sein: Es heißt, dass Prinz Williams (42) Ehefrau plane, Paris einen Besuch abzustatten!

Dafür spricht zumindest, dass Kate zuletzt bei einem anderen Sportevent zu Gast war – und zwar beim Wimbledon. Gemeinsam mit ihrer Tochter Prinzessin Charlotte (9) verfolgte sie das Finale des Tennisturniers und überreichte am Ende sogar die Trophäe an die Gewinner. Ob die Schwägerin von Prinz Harry (39) als eingefleischter Sportfan auch bei den Olympischen Spielen in Paris dabei sein wird, bleibt abzuwarten.

Kate machte im Frühjahr publik, dass sie an Krebs erkrankt ist. Dass es der 42-Jährigen aktuell nicht leichtfalle, derartige Veranstaltungen zu besuchen, erklärte ein Royal-Experte gegenüber OK!. Er bezog sich auf Kates Teilnahme an Trooping the Colour. "Es war ein langer Tag, der ihr viel abverlangte", behauptete der Insider und merkte außerdem an: "Ihr Kraftakt beweist, dass sie eines Tages eine würdige Königin sein wird. Sie ist eine Kämpferin, für sich, ihre Familie und ihr Land."

Getty Images Carlos Alcaraz, Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte im Juli 2024

Getty Images Prinzessin Kate bei Trooping the Colour 2024

