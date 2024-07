So süß schwärmt Perrie Edwards von ihrem kleinen Sohn Axel!

Perrie Edwards (31) schwärmt vom Mama-Dasein. Die Sängerin durfte sich vor knapp drei Jahren über die Geburt ihres ersten Kindes freuen: Ihr Sohn Axel erblickte am 21. August 2021 das Licht der Welt. Im Gespräch mit Sirius FM gerät die Britin nun ins Schwärmen. "Er ist das Beste, was mir je passiert ist", betont sie. Ihr Sohnemann steigerte zudem ihr Selbstwertgefühl: "Er gab mir dieses Selbstvertrauen, von dem ich nicht wusste, dass ich es jemals hatte. Und dann fühlte ich mich ihm gegenüber beschützerisch, also wurde ich zum Beschützer." Früher sei sie Konfrontationen eher aus dem Weg gegangen, seit der Geburt von Axel könne sie damit aber umgehen.

Noch heute sei sie manchmal überwältigt, wenn ihr Sohn sie Mama nennt. "Obwohl er schon drei Jahre alt ist, sage ich: 'Ich bin eine Mami. Ich habe dich gemacht!' Es ist verrückt, denn ich bin besessen von ihm. Ich liebe, liebe ihn", schwärmt die "Love Me Like You"-Interpretin. Ihren Sohn bekam sie gemeinsam mit dem Fußballer Alex Oxlade-Chamberlain (30). Die beiden gehen seit 2016 gemeinsam durchs Leben.

Der Sportler hielt 2022 um Perries Hand an. "Gestern Abend ist die Liebe meines Lebens vor mir auf die Knie gegangen und ich habe... Ja gesagt", verkündete die Musikerin die süßen Neuigkeiten damals auf Instagram. Die Hochzeitspläne liegen aber derzeit auf Eis. "Wir haben das alles schon im Kopf geplant und reden oft darüber – Alex sogar mehr als ich. Er will, dass es eine große Feier wird, aber bei mir steht momentan so viel an", erklärte die 31-Jährige vor wenigen Wochen gegenüber Radio Australia.

Anzeige Anzeige

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards mit ihrem Sohn

Anzeige Anzeige

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards im November 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Perries offene Worte über das Muttersein? Sehr rührend! Ich finde, das wirkt alles sehr theatralisch. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de