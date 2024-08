So riesig ist Bushido und Anna-Marias Unterkunft in Kroatien

Anna-Maria Ferchichi (42) und Bushido (45) reisen aktuell mit ihren acht Kindern durch Kroatien. Bei so vielen Personen benötigt die Familie auch reichlich Platz in ihrer Unterkunft für den Sommerurlaub. Neben den Eltern und ihren Sprösslingen waren allerdings auch die Freundin von Anna-Marias Sohn Montry sowie ihre Mutter und Schwester mit von der Partie. Dazu kommen drei Kindermädchen, die sich um die zweijährigen Drillinge des Paares kümmern. Während ihres Aufenthalts in Istrien gibt das Model nun einige Eckdaten des Hauses in ihrer Instagram-Story preis, das sie für ihren Trip angemietet haben. Die zehnköpfige Familie und ihre fünf Mitreisenden bewohnen eine luxuriöse Villa mit stolzen 650 Quadratmetern.

An Platz dürfte es der Reisetruppe bei insgesamt sechs Schlafzimmern und neun Bädern jedenfalls nicht mangeln. Hinzu kommen zwei Küchen, zwei Wohnzimmer, ein Spielraum und eine Sauna. Das Highlight der Luxusvilla und unverzichtbar bei den sommerlichen Temperaturen sind zwei Außenpools sowie ein beheizter Innenpool. Wie aus dem Buchungslink, den Anna-Maria vor ihrer Weiterreise nach Dalmatien in ihrer Story teilt, hervorgeht, kostet das Anwesen in der Hauptsaison bis zu 1.500 Euro pro Nacht.

Ihr Sohn Montry stammt aus Anna-Marias früherer Beziehung mit dem Tänzer Pravit Anantapongse. Den Rest ihrer Rasselbande hat die Influencerin zusammen mit ihrem Ehemann Bushido. Obwohl die Geburt ihrer Drillinge die beiden schlagartig zu achtfachen Eltern gemacht hat, scheinen sie noch nicht so ganz mit ihrer Familienplanung abschließen zu können. Im Rahmen eines Q&As auf der Social-Media-Plattform verriet die 42-Jährige: "Mein Mann und ich haben erst gestern darüber geredet. Es ist schwer, damit abzuschließen."

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit Ehemann Bushido 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

