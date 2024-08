"Tougher Trip": Sharon Stone holt sich im Urlaub blaues Auge

Was war denn da los? Sharon Stone (66) überraschte ihre Fans mit einem schockierenden Post aus ihrem Türkei-Urlaub. Die Schauspielerin teilte auf Instagram ein Foto von sich mit einem blauen Auge. Die genaue Ursache ihrer Verletzung ließ die 66-Jährige zwar offen, versah das Bild aber mit den Worten: "Dieser Trip war tough, aber ich bin tougher" und einem Emoji, das frech die Zunge herausstreckt. Die Fans des Filmstars feiern ihr Idol für den Post: "Du siehst auch mit einem Veilchen noch heiß aus!"

Trotz des unglücklichen Vorfalls lässt sich die "Basic Instinct"-Darstellerin den Urlaub nicht verderben. Kurz nach dem Posting ihres blauen Auges teilt Sharon nämlich einen weiteren Schnappschuss auf ihrem Account. Dieses Mal zeigt sie die idyllische Terrasse ihres Hotelzimmers, umringt von Bäumen und einem einladenden Pool. "Sollte jemand darüber nachdenken, in die Türkei in den Urlaub zu reisen – das ist der Hinterhof meines Hotelzimmers", schreibt sie unter das Bild und macht damit klar, dass sie die Reise trotz der Verletzung genießt.

Berühmt für ihren Humor und ihr Durchhaltevermögen hat Sharon in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie sich von Rückschlägen nicht unterkriegen lässt. Der Hollywoodstar ist dafür bekannt, offen und ehrlich über sein Leben zu sprechen, und hatte in den vergangenen Jahren auch Erfahrungen mit gesundheitlichen Herausforderungen geteilt. Ihre Fans wissen sicherlich zu schätzen, dass sie selbst in schwierigen Momenten ihren Humor bewahrt.

Sharon Stone, Schauspielerin

Sharon Stone, Hollywoodstar

