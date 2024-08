"Unter Schock": Nicola Peltz-Beckham beerdigt ihren Hund

Nicola Peltz-Beckham (29) trauert um ihren kleinen Hund Nala, der Ende Juni plötzlich nach einem Aufenthalt in einem Hundesalon verstorben ist. Auf Instagram teilt die Ehefrau von Brooklyn Beckham (25) ein herzzerreißendes Bild, auf dem sie vor dem Grab ihres geliebten Chihuahuas steht. Dabei wird sie von Brooklyn in den Arm genommen, während sie auf den Sarg schauen. Neben ihnen stehen einige Blumensträuße, die zum Gedenken an Nala abgestellt sind. "Ich stehe immer noch unter Schock und Schmerz über den plötzlichen Tod meiner kleinen Nala im letzten Monat, der eigentlich nur eine Routineuntersuchung sein sollte", schreibt die Schauspielerin zu ihrem Foto.

Der Tod ihres Hundes ist tragisch – Nala, die eigentlich als kerngesund galt, habe nach einem Termin in einem Hundesalon hyperventiliert und nicht atmen können. Daraufhin verstarb die junge Hündin bei einem Tierarzt. Nach Informationen von Entertainment Tonight verklagt die "Lola"-Darstellerin nun das betroffene Hundepflegeunternehmen und wirft ihnen unter anderem "vorsätzlichen und böswilligen Missbrauch von Hunden" vor. Durch den Tod ihres Vierbeiners habe die 29-Jährige "Schaden und seelisches Leid" davongetragen.

Nicola muss aktuell sehr stark sein – denn vor wenigen Monaten ist auch ihre geliebte Großmutter verstorben. Brooklyn teilte auf Instagram kurz nach dem Tod berührende Worte, gemeinsam mit einigen Schnappschüssen von den beiden. "Naunnie, danke, dass du da warst. Du warst der süßeste und glücklichste Mensch aller Zeiten und hast mich gelehrt, in allem Freude zu finden", schrieb der 25-Jährige dazu.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham und Brookyln Beckham im Juli 2024

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brookyln Beckham umarmt seine Schwiegeroma Naunni

