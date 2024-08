Wie schlimm ist das Zerwürfnis von Prinz William und Harry?

Wie steht es um die Beziehung von Prinz Harry (39) und Prinz William (42)? Spätestens seit der Rotschopf 2020 gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (42) von seinen royalen Verpflichtungen zurückgetreten war, scheint zwischen ihm und seinem älteren Bruder Eiszeit zu herrschen. Immer wieder kommen Gerüchte auf, dass Harry den Kontakt zu seinen Verwandten im Vereinigten Königreich verzweifelt suchen soll – William hingegen soll eher skeptisch sein. Ein königlicher Insider ist sich nun laut People sicher: Das Zerwürfnis der Sprösslinge von König Charles III. (75) sei zwar "sehr schlimm", aber nicht "irreparabel". Wenn sich die Geschwister also genug dafür engagieren würden, wäre eine Versöhnung wohl nicht ausgeschlossen.

Die Verbindung von William und Harry war wohl schon seit Jahren kompliziert und geplagt von Konflikten. In seiner Biografie "Reserve" beschrieb Harry William als seinen "geliebten Bruder und Erzfeind" – und packte aus über die teilweise gewaltsamen Auseinandersetzungen der beiden. In einem Interview mit The Telegraph erklärte er zudem, die schwierigste Entscheidung beim Schreiben der Memoiren sei gewesen, welche Geschichten er erzählen kann und welche er lieber streicht. "Es gibt einige Dinge, die passiert sind, vor allem zwischen mir und meinem Bruder und in gewissem Maße auch zwischen mir und meinem Vater, von denen ich einfach nicht möchte, dass die Welt sie erfährt. Ich glaube nicht, dass sie mir jemals verzeihen würden", erklärte er.

Doch wie denkt William über das Zerwürfnis? Der Gatte von Prinzessin Kate (42) soll sich einerseits durch die Enthüllungen im Skandalbuch seines Bruders bloßgestellt fühlen. Andererseits sei er jedoch froh über den daraus resultierenden Kontaktabbruch. "William ist sensibel, er mag Struktur und Durchhaltevermögen. Er gibt nicht leicht auf", analysiert die Adelsexpertin Ingrid Seward gegenüber Mirror das Verhalten des Thronfolgers und ergänzt: "Seine Beziehung zu Bruder Harry hat ihn mehr verärgert, als er zugeben möchte. Aber er fand es einfacher, die Verbindung zu kappen, als sich ständig zu ärgern."

