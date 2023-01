Blaue Flecken: Streit von Prinz William und Harry eskalierte

Ging Prinz William (40) hier etwa zu weit? In wenigen Tagen erscheint die Biografie von seinem Bruder Prinz Harry (38). Unter dem Titel "Reserve" wird er einen privaten Einblick in sein Leben mit dem britischen Königshaus gewähren. Dabei sollen auch Geschichten aufgedeckt werden, die die Royals lieber zurückhalten würden. Unter anderem berichtet Harry von einem heftigen Streit mit seinem Bruder William – bei dem er sogar blaue Flecken davontrug...

Am Sonntag gab Harry vor Erscheinen seines Buches im Format "60 Minutes" ein erstes Interview und erzählte dabei von der Auseinandersetzung mit seinem Bruder. Der Streit sei so sehr ausgeartet, dass seine Frau Herzogin Meghan (41) danach sogar Schrammen und Blutergüsse entdeckt habe. "Er brüllte mich an. Ich habe zurück geschrien. Es war nicht schön. Es war ganz und gar nicht angenehm. Er drehte durch und stieß mich auf den Boden", erinnerte sich der 38-Jährige. William habe sich im Nachhinein zwar entschuldigt, aber geprägt habe die Brüder das trotzdem.



Harry hat aber eine Erklärung, warum sein Bruder handgreiflich wurde und so sehr die Beherrschung verlor. "Ich denke, bei ihm hatte sich Frustration aufgestaut. Es war eine Zeit, in der ihm Leute in seinem Büro bestimmte Dinge gesagt haben. Und gleichzeitig konsumierte er eine Menge Boulevardpresse und eine Menge Geschichten", meinte er.

Getty Images Prinz Harry, April 2022

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Juli 2021

Getty Images Prinz William in Nordirland, Oktober 2022

