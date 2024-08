Alte Frau betrogen? Vicki Gunvalson weist Vorwürfe von sich

Gegen die "The Real Housewives of Orange County"-Bekanntheit Vicki Gunvalson (62) stehen schwere Vorwürfe im Raum: Die 74-jährige Diane Fields wirft der US-Amerikanerin und ihrem Geschäftspartner Ali Hashemian finanziellen Missbrauch älterer Menschen sowie Betrug vor. Gegenüber Page Six bestreitet Vickis Anwalt die Unterstellungen. "Frau Gunvalson bestreitet vehement jede einzelne Anschuldigung in der Beschwerde von Diane Field gegen Frau Gunvalson und Coto Insurance Services", heißt es in der Erklärung.

Diane Fields behauptet, dass sie von der TV-Persönlichkeit um ihr Geld gebracht worden sei. Ihr seien Versicherungen verkauft worden, für die sie eine schöne Stange Geld hinblätterte – das sei jedoch gar nicht notwendig gewesen. "Die Angeklagten planten und betrieben ihren finanziellen Missbrauch älterer Menschen mit Böswilligkeit, Unterdrückung und Betrug", heißt es in den Gerichtsunterlagen, wie das Magazin berichtete.

Vicki ist eine Reality-TV-Darstellerin und Geschäftsfrau. Sie wirkte seit der Premiere 2006 bei 16 von insgesamt 18 Staffeln "The Real Housewives of Orange County" mit. Außerdem ist sie Gründerin und CEO von Coto Insurance. In ihrem Leben schritt sie bereits zweimal vor den Traualtar – beide Ehen scheiterten jedoch. Sie ist Mutter eines Sohnes und einer Tochter.

Facebook / VickiGunvalsonOfficial Ali Hashemian und Vicki Gunvalson im November 2017

Getty Images Vicki Gunvalson bei den Pillars 37 Studios in New York, 2013

