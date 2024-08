Vicki Gunvalson wird wegen finanziellen Missbrauchs verklagt

Gegen Vicki Gunvalson (62) liegt eine Anklage vor: Der Real Housewives of Orange County-Bekanntheit wird unter anderem finanzieller Missbrauch älterer Menschen sowie Betrug vorgeworfen. Wie Page Six berichtet, behauptet die 74-jährige Diane Fields, Vicki und ihr Geschäftspartner Ali Hashemian hätten sie um ihr Geld gebracht, indem sie ihr Versicherungen verkauften, für die sie eine hohe jährliche Gebühr zahlte – die überhaupt nicht notwendig war. "Die Angeklagten planten und betrieben ihren finanziellen Missbrauch älterer Menschen mit Böswilligkeit, Unterdrückung und Betrug", heißt es in den Gerichtsunterlagen.

Diane habe die 62-Jährige 2019 bei einem Abendessen von Vickis Unternehmen Coto Insurance and Financial Services kennengelernt, bei dem ihr Vermögen von umgerechnet 5,5 Millionen Euro zum Thema wurde. Sie sei in dieser Zeit von "Angst und Trauma" geplagt gewesen, da sie sich in großer Sorge um die Gesundheit ihres Ehemanns befand. Vicki habe ihr daraufhin geraten, in eine Lebensversicherung zu investieren – was dazu führte, dass sie wenig später einen Vertrag "im Vertrauen auf [Vickis] betrügerische Verkaufstaktiken" unterzeichnete.

Zu diesem Zeitpunkt habe sie geglaubt, dass bei dieser Vereinbarung nur eine einmalige Zahlung von umgerechnet rund 280.000 Euro nötig sei. Dies sei jedoch eine "absichtliche, irreführende und falsche Darstellung" gewesen, da sie von da an jedes Jahr von der TV-Bekanntheit und Ali mit einer Erinnerung an die Zahlung kontaktiert wurde. Vergangenes Jahr habe sie dann noch einen weiteren Vertrag mit Vicki abgeschlossen – und als für diesen im April die jährliche Gebühr von umgerechnet 92.000 Euro fällig wurde, habe sie beschlossen, persönlich bei dem Finanzdienstleistungsunternehmen anzurufen. Dabei sei herausgekommen: Sie muss "überhaupt keine Zahlung leisten", da sie einen "Überschuss" auf ihrem Konto hat.

Facebook / VickiGunvalsonOfficial Ali Hashemian und Vicki Gunvalson im November 2017

Getty Images Vicki Gunvalson, Reality-TV-Bekanntheit

