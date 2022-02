Sie ist erneut verliebt! Die The Real Housewives of Orange County-Bekanntheit Vicki Gunvalson (59) musste vergangenes Jahr eine Trennung durchmachen. Sie und ihr damaliger Verlobter Steve Lodge entschieden nach rund drei Jahren, getrennte Wege zu gehen. Ein Insider meinte, dass Steve die Beziehung beendet haben soll. Nun sorgt die US-Amerikanerin aber wieder für schönere Schlagzeilen: Denn Vicki ist wieder vom Markt!

Das offenbarte die 59-Jährige nun in dem Internet-Format "Housewives Nightcap". Mit wem genau sie zusammen ist, verriet sie zwar nicht – aber dafür schwärmte Vicki umso mehr von dem Unbekannten. "Er ist der erste Mann, der mich auch mal einlädt. Er meint 'Ich bezahle das. Du bezahlst das nicht'", erzählte sie ganz begeistert.

Doch dann ließ sie sich doch ein paar Infos entlocken. Vickis neuer Freund komme aus Texas und sei wirklich toll, betonte sie. Er bringe alles mit, was sie sich bei einem Partner gewünscht hat. "Ich bin einfach so glücklich. Mich hat ein Mann noch nie so gut behandelt", schloss sie ab.

