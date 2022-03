Damit ist die Katze aus dem Sack! Schon vor ein paar Tagen teilte Vicki Gunvalson (59) stolz mit, dass sie wieder vergeben ist. Die The Real Housewives of Orange County-Bekanntheit wollte lediglich noch nicht verraten, wer der neue Mann an ihrer Seite ist. Lange konnte die US-Amerikanerin das Geheimnis aber wohl nicht für sich behalten – denn jetzt hat sie ihren Liebsten erstmals gezeigt: Vicki teilte ein Knutschfoto.

In ihrer Instagram-Story postete die 59-Jährige ein Bild, auf dem sie mit ihrem Freund in einer Bar verweilt. Glücklich drückt sie dem unbekannten Mann aus Texas einen sanften Kuss auf die Lippen. Die Pärchenaufnahme betitelte Vicki zwar nicht mit Worten – dafür setzte sie aber einen Herzsticker darauf und drückte damit aus, wie viel ihr Kusspartner ihr schon jetzt bedeutet.

Das Liebesleben der TV-Darstellerin hatte im vergangenen Jahr für einige Schlagzeilen gesorgt – damals aber im negativen Sinne. Nach drei Jahren Beziehung hatten sie und Verlobter Steve Lodge sich entschieden, getrennte Wege zu gehen. Ein Insider hatte jedoch behauptet, dass die Trennung auf Wunsch von Steve vonstattengegangen sei.

Getty Images Vicki Gunvalson bei den Pillars 37 Studios in New York, 2013

Getty Images Vicki Gunvalson im August 2017 in Chicago

Instagram / vickigunvalson Vicki Gunvalson und Steve Lodge

