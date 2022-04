Was hält Vicki Gunvalson (60) eigentlich von den Liebesnews ihres Verflossenen, Steve Lodge? Bereits im Jahr 2015 hatten die TV-Bekanntheit und der Unternehmer begonnen, sich zu daten. Im April 2019 hatten sich die Turteltauben verlobt – seit September des vergangenen Jahres sind die zwei allerdings wieder getrennt. Während die Blondine Single ist, ist der Geschäftsmann schon wieder vergeben und war auch kurz nach der Trennung von Vicki bereits wieder verlobt. Jetzt folgt der Knaller: Steve hat geheiratet – und das sagt seine Ex-Verlobte Vicki dazu!

Nachdem mehrere Fans die Beauty um ein Statement zur überraschenden Hochzeit ihres einstigen Verlobten gebeten hatten, meldete sich Vicki nun via Twitter zu Wort: "Ich wünsche den beiden das Beste!" Von bösem Blut zwischen den Ex-Partnern fehlt also jede Spur. Stattdessen zieht die "The Real Housewives of Orange County"-Darstellerin sogar noch ein positives Fazit aus dem Ganzen.

"Ich bin einfach so euphorisch und erleichtert, dass ich nicht mit ihm am Altar stand", gab Vicki offen und ehrlich zu. Während sie von einigen Nutzern Zuspruch bekam, landeten auch mehrere Hate-Kommentare unter diesem Beitrag. Beispielsweise schrieb ein User: "Ich bin mir sicher, dass er auch froh war, dich nicht heiraten zu müssen."

Anzeige

Instagram / vickigunvalson Vicki Gunvalson und Steve Lodge

Anzeige

Getty Images Vicki Gunvalson im Mai 2015 in New York City

Anzeige

Getty Images Vicki Gunvalson im August 2017 in Chicago

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de