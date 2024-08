Comeback? Kylie Minogue tanzt im Club zu ihrem neuen Song!

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Kylie Minogue (56) ihren Song "Padam Padam" und schaffte es mit dem dazugehörigen Album auch sogleich an die Spitze der Charts. Jetzt meldet sich die Sängerin mit einer neuen Single im Gepäck zurück – oder zumindest einem Ausschnitt davon. In den sozialen Netzwerken teast die Australierin ihren wilden neuen Song, nachdem auf X ein Video von ihr in einem Club aufgetaucht ist. Darin tanzt sie in einem großen pinken T-Shirt und Netzstrumpfhose auf der Bar eines Clubs, während der DJ ihren neuen Song spielt. Sie lehnt sich in die Menschenmasse und singt lauthals mit, während die Fans um sie herum jubeln.

Auf Instagram geben der DJ und Kylie in einem gemeinsamen Post nun auch den Titel des Songs preis: "Edge of Saturday Night". Dazu schreibt der Produzent: "In diesem Song geht es darum, am Rande zu stehen. [...] Ihr seid alle eingeladen, noch mal von vorne anzufangen. Schließt die Fensterläden. Lasst die Musik euer Leben retten. Heute Abend stehen wir am Rande von Samstagnacht." Die Fans können den Erfolg des Songs schon in der nahen Zukunft sehen. "Ich bin davon besessen, der Song ist so heiß und trifft genau ins Schwarze." und "Dieses Lied wird einfach ein riesiger Hit!" oder auch "OMG! Wie krass, ich bin so aufgeregt! Ich brauche den Song sofort auf meinem Handy!", schreiben sie aufgeregt in die Kommentare.

Schon im März dieses Jahres hatte Kylie klargestellt, dass ihre Karriere noch lange nicht vorbei ist. Tatsächlich ist das genaue Gegenteil der Fall, denn wie sie im Interview mit Billboard verriet, hat sie sogar gelernt, ihre eigenen Songs zu produzieren. Das würde ihr mehr Freiheit beim Songschreiben geben und lässt sie mehr Verantwortung übernehmen. "Ich bin momentan sehr inspiriert. Ich weiß, dass es nicht ewig so weitergehen kann, deshalb möchte ich diese unglaubliche Chance nutzen", meinte sie damals weiter in Bezug auf ihre neue Musik.

Getty Images Kylie Minogue im November 2023

Getty Images Kylie Minogue bei den Brit Awards 2024

