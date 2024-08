Deshalb verschiebt Prinz Harry Rückkehr nach Großbritannien

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) haben ihre Pläne auf Eis gelegt. In der vergangenen Zeit kursierte das Gerücht, die Sussexes schauen sich aktuell nach einem zweiten Wohnsitz in Großbritannien um. Dieses Vorhaben soll sich nun allerdings vorerst wieder in Luft aufgelöst haben, wie ein Insider gegenüber Express wissen will: "Harry möchte wirklich mehr Zeit in Großbritannien verbringen, aber er fühlt sich nicht wohl dabei, bis die Sicherheitsfragen geklärt sind." Nachdem Harry und Meghan dem britischen Königshaus den Rücken zugekehrt hatten und in die USA umgezogen waren, verloren sie ihre gewohnten Sicherheitsstandards.

Momentan ist Harry in mehrere Gerichtsverfahren verwickelt, die über die zukünftige Sicherheit seiner Familie bestimmen sollen. Solange noch keine Entscheidung gefallen ist, habe der zweifache Vater seine Suche nach einer neuen Immobilie in der Nähe von Windsor Castle eingestellt, plaudert der Tippgeber weiter aus. Das Ehepaar habe wohl gehofft, Ende Juli nähere Informationen über die Sicherheitsstandards zu erfahren. "Das Gerichtsverfahren scheint jedoch seine Zeit in Anspruch zu nehmen", schlussfolgert der Insider, weshalb die eventuelle Rückkehr verschoben werden muss.

Seit rund vier Jahren leben Harry, Meghan und ihre zwei Kinder in Montecito, Kalifornien. In der Dokumentation "Tabloids On Trial" teilte der Rotschopf seine Beweggründe des Umzugs. Seine Zeit in Großbritannien mit Meghan an seiner Seite sei von Hetzjagden der Boulevardjournalisten und Fotografen geprägt worden. "Es fühlte sich wie Belästigung an. Damals fühlte es sich furchtbar an. Es fühlt sich auch jetzt noch schrecklich an", gab der 39-Jährige seine Gefühlslage zu verstehen.

Anzeige Anzeige

Amy Katz/ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan beim One805-Event 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Harry und Meghan suchen nach dem Prozess weiter nach einem Haus? Ja, na klar. Nee, ich denke nicht, dass die Familie zurück nach Großbritannien kehrt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de