"Ein Kämpferherz": So stolz ist Annika auf Heinz Hoenig

Heinz Hoenig (72) kämpft auf der Intensivstation um seine Gesundheit. Seine Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) begleitet ihn bei jedem Schritt und hält die Fans des Schauspielers auf dem Laufenden. Nun teilt sie ein rührendes Update in ihrer Instagram-Story: In einem kurzen Clip sieht man, wie die Blondine ihrem Liebsten aus dem Bett hilft. Arm in Arm stehen sie dann voreinander und machen kleine Tanzbewegungen, bevor er ihr einen Kuss gibt. Zu der emotionalen Aufnahme schreibt die Gesundheitspflegerin: "In deiner Brust schlägt ein Kämpferherz! Erfolg ist kein Ziel, sondern eine Reise!"

Erst vor zwei Wochen musste Annika einen Riesenschock verarbeiten: Im Interview mit Bunte berichtete sie, wie sie bei einem Besuch ihres Mannes überraschend die Pads eines Defibrillators auf seiner Brust entdeckte. "Die Ärzte sagten mir dann, dass sie in der Nacht meinen Mann wiederbeleben mussten", erinnerte sie sich. Zum Glück regenerierte sich der "Das Boot"-Darsteller gut und konnte kurz darauf einen kleinen Erfolg feiern: Nachdem er lange auf eine künstliche Beatmung angewiesen war, sei es ihm gelungen, wieder eigenständig zu atmen.

Inzwischen befindet sich Heinz seit über 100 Tagen in der Klinik. Annika deutete allerdings an, dass seine Zeit auf der Intensivstation bald ein Ende haben könnte. Gegenüber RTL erklärte sie, dass er entweder auf eine normale Station verlegt werden oder sich zu Hause auskurieren könnte. Für das Ehepaar sei die Entscheidung einfach gewesen: "Da haben wir beide, ohne zu überlegen, sofort gesagt: Wir wählen Variante zwei! Heinz möchte nach Hause und will zu seinen Jungs. Er vermisst seine kleinen Söhne so unwahrscheinlich dolle. Und die Kleinen vermissen ihren Papa."

Instagram / heinz_hoenig_official Heinz Hoenig, Schauspieler

Instagram / anni.ka_hoenig Annika und Heinz Hoenig mit ihren Kids

