Fans in Sorge: Kriselt es zwischen Kevin Njie und Emely?

Kevin Njie (28) und Emely Hüffer sind die Erfolgsgeschichte von Too Hot To Handle: Germany. Nach der Show blieben sie ein Paar und haben sogar einen gemeinsamen Sohn, den kleinen Ocean. Doch seit mehreren Wochen sieht man die Turteltauben nicht mehr zusammen. Ein Fan vermutet deshalb auf Instagram: "Also man kann sagen, was man will, aber irgendwas ist doch bei ihr und Kev. Sie machen keine gemeinsamen Storys mehr. Jeder macht so sein eigenes Ding mit dem Kleinen..." Um das Male-Model ist es generell sehr still. "Weiß jemand, wohin Kev verschwunden ist? Hab ich was verpasst?", schreibt ein besorgter User.

Das letzte gemeinsame Foto der zwei Influencer auf Emelys Social-Media-Account ist vom 13. Juni. Bei dem ehemaligen Fußballer ist es sogar noch länger her. Ein Fan spekuliert deshalb: "Ich denke, er dreht gerade ein Reality-TV-Format, in dem er 'Single' sein muss." Seine Freundin präsentiert sich währenddessen mit ihrem Söhnchen im Netz. In ihrer Story zeigt sie, wie sie sich auf den kommenden Neumond vorbereitet und sich "bereit für Neuanfänge" macht.

Bevor die Beauty Mutter wurde, war sie ein echtes Partygirl, doch sie scheint ihr altes Leben nicht zu vermissen. Im Promiflash-Interview schwärmte Emely sogar von ihrem neuen Alltag. "Es ist so crazy, aber ich gehe so krass auf in dieser Rolle", berichtete der Realitystar. Der kleine Ocean sei wie ein fehlendes Puzzleteil für sie gewesen: "Er hat mich gefunden, ich habe ihn gefunden. Alles perfekt!"

Instagram / emskopf Kevin Njie und Emely Hüffer, TV-Pärchen

Instagram / emskopf Emely Hüffer mit ihrem Sohn Ocean

