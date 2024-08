Heiße "Are You The One?"-Szenen: Tim verdreht allen den Kopf

Schon in der zweiten Folge der Realityshow Are You The One – Reality Stars in Love hat Tim Kühnel einigen Mädels den Kopf verdreht. Doch damit nicht genug – in der dritten Folge der Show bringt der Love Island-Star die Zuschauer mit noch heißeren Szenen zum Staunen! Diesmal knistert es gewaltig zwischen ihm und Laura Maria Lettgen. Nach einem Gespräch unter vier Augen gibt Laura offen zu: "Tim ist eine zehn von zehn. Ich bin richtig verlegen geworden und das kenne ich so nicht von mir. Ich bin bei ihm so unsicher." Auch Tim zeigt sich beeindruckt: "Laura geht auf Angriff, sie sagt, was sie will und das finde ich attraktiv."

Obwohl die Funken zwischen Tim und Laura nur so sprühen, sind sie sich einig, dass sie es langsam angehen lassen wollen, um die Spannung zu halten. "So ein bisschen Spice dahinter, das macht mich ganz verrückt", verrät Laura. Sie machen erst mal nicht miteinander rum und setzen stattdessen auf die knisternde Chemie zwischen ihnen. Doch Tim scheint keine Ruhe zu finden und sucht weiterhin Action mit anderen Kandidatinnen. Die Kamera fängt unerwartete Kussszenen ein, als er im Pool plötzlich Tara Tabitha (31) küsst. Es scheint, als könne der Casanova nicht genug bekommen.

Tim ist nicht der Einzige, der in der Show Gas gibt. Auch Lukas Baltruschat (30) flirtet, was das Zeug hält! Er hat einen Fuß bei vielen Mädchen in der Tür und knutscht ebenfalls viel rum. Das sorgt unter den anderen Teilnehmern, besonders bei Jennifer Iglesias (25), für Stirnrunzeln: "Der liebe Lukas spielt hier Spielchen, das merke ich immer mehr", erklärte sie und bezeichnete ihn als "eine richtige Red Flag".

