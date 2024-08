Im neuen Haus: Ben Affleck blickt positiv in die Zukunft

Es scheint endgültig zu sein – inmitten der Ehekrise von Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (51) wagte der Schauspieler mit dem Kauf eines neuen Hauses in Los Angeles den ersten Schritt in seinen neuen Lebensabschnitt. Damit setzt er ein klares Zeichen: Wie Entertainment Tonight von einer Quelle erfahren haben will, begrüße der Oscar-Preisträger das neue Kapitel in seinem Leben und blicke optimistisch und mit großer Hoffnung in die Zukunft. "Ben mag sein neues Zuhause wirklich und ist hoffnungsvoll über die Veränderung", bestätigt der Insider.

Laut der Quelle habe der 51-Jährige auch umziehen wollen, um näher bei seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52) und den gemeinsamen Kindern zu wohnen. "Es war eine harte Zeit für ihn, aber er setzt sein Wohlbefinden und seine Familie weiterhin als Priorität", betont die Quelle. Ben solle bereits vor einigen Wochen die räumliche Nähe zu seiner Ex und den Kids gesucht haben: Nachdem im Mai erstmals die Gerüchte rund um die Eheprobleme zwischen ihm und seiner aktuellen Ehefrau J.Lo laut wurden, zog der "Pearl Harbor"-Darsteller in eine Mietunterkunft in deren Nachbarschaft.

Der Batman-Star scheint aber nicht der einzige zu sein, der nun in die Zukunft blickt. Wie eine Quelle gegenüber TMZ ausplauderte, setze auch der Popstar seinen Fokus auf das, was vor ihm liegt: "Es war ein hartes Jahr mit einigen unerwarteten Erkenntnissen, Veränderungen und Hindernissen, aber Jen versucht, ihren 55. Geburtstag als Neuanfang zu sehen." Die Sängerin wolle sich von der Situation "nicht unterkriegen lassen".

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Juli 2024

