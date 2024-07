Inmitten der Trennungsgerüchte: Ben Affleck kauft ein Haus!

Ben Affleck (51) scheint fest entschlossen, sich in Brentwood niederzulassen. Der Schauspieler steht angeblich kurz vor dem Abschluss eines Hauskaufs in dem gehobenen Stadtteil von Los Angeles. Das plaudert der berühmte amerikanische Immobilienmakler Josh Flagg nun gegenüber TMZ aus. Zeitgleich versuchen der "Pearl Harbor"-Star und seine Ehefrau Jennifer Lopez (55), ihr gemeinsames Anwesen in Beverly Hills für satte 68 Millionen Dollar zu verkaufen, was erneut Spekulationen über eine Ehekrise anheizt.

Gerüchte über Eheprobleme des Hollywood-Paares kursierten erstmals im Mai, nachdem sie einige Monate nicht mehr zusammen gesehen worden waren. Während die Sängerin weiterhin in ihrem ehelichen Zuhause blieb, soll Ben zu dem Zeitpunkt in eine 100.000 Dollar teure Mietunterkunft in der Nähe des Hauses seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52) gezogen sein. Ein Insider erklärte damals gegenüber In Touch: "Ben ist bereits ausgezogen und sie werden wohl das Traumhaus, das sie zwei Jahre lang gesucht haben, verkaufen müssen."

Trotz der räumlichen Trennung und der vermuteten Eheprobleme soll die "On The Floor"-Interpretin aber weiterhin an der Beziehung festhalten wollen, wie eine ihrer Freundinnen gegenüber Daily Mail verraten hat: "Wenn es nur darum geht, an der Beziehung zu arbeiten, wird [Jen] alles daran setzen, es zum Guten zu wenden." Sie habe laut der Quelle ihr Herz und ihre Seele in die Liebe zu Affleck investiert und werde nicht so leicht aufgeben. Doch trotz ihrer Bemühungen feierte Jennifer vor wenigen Tagen ihren 55. Geburtstag ohne ihren Ehemann.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

