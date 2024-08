"Inspiriert mich": So sehr schwärmt Beyoncé von Simone Biles

An ihr kommt aktuell niemand vorbei: Simone Biles (27) gilt als absolutes Ausnahmetalent in der Sportart Turnen. Ihr Können stellt sie aktuell wieder einmal bei den Olympischen Sommerspielen unter Beweis. Mit ihren Leistungen beeindruckt sie nicht nur die Sportfans, sondern auch Beyoncé (42). In einem YouTube-Video, das auf dem Kanal von NBC Sports hochgeladen wurde, zollt die Sängerin Simone Tribut. "Lasst uns über Power sprechen, denn darum geht es hier", sagt Beyoncé, während Aufnahmen von der Turnerin eingeblendet werden.

"Ihre körperliche Kraft, ihre Schönheit, ihre Einzigartigkeit, ihre Art und Weise, wie sie dich immer wieder in Erstaunen versetzt. Und dann ist da noch ihre spirituelle Kraft, die wirklich wichtig ist. Die Kraft, die man nicht sehen, nur spüren kann. Die Kraft, die man in den Momenten braucht, in denen das Leben ein wenig aus den Fugen gerät", fährt die "Crazy in Love"-Interpretin fort und ergänzt: "Nur wenige wissen, wie es sich anfühlt, an die Spitze zu kommen, dort zu bleiben und sich immer weiterzuentwickeln." Simone sei für Beyoncé eine Inspiration. "Sie hat so viel Vertrauen in ihre eigene Stärke, es liegt so viel Schönheit in ihrer Kraft, ihre großartige Geschichte ist so lehrreich. Brillanz ist nicht leicht zu erlangen. Gold kann eine höllische Reise sein. Sie ist die Beste aller Zeiten und bereit dazu, diesen Titel jedes Mal aufs Spiel zu setzen, wenn sie zu einem Wettbewerb antritt", schwärmt die Musikerin beeindruckt in ihrem Monolog.

Mit 30 Weltmeisterschaftsmedaillen und neun Medaillen bei Olympia ist Simone die bis dato erfolgreichste Turnerin der Welt. Allein bei den aktuell stattfindenden Olympischen Spielen in Paris konnte die 27-Jährige schon zwei Mal Gold gewinnen. Nachdem sie und Team USA den Team-Wettbewerb für sich entschieden hatten, gewann Simone auch noch den Mehrkampf. Weitere Medaillen könnten in den kommenden Tagen noch folgen.

Getty Images Simone Biles bei den Olympischen Spielen in Paris 2024

Getty Images Simone Biles bei den Olympischen Spielen in Paris 2024

