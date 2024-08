Jenefer Riili interessiert Ex Matze Höhns Hochzeit nicht

Nachdem Matthias Höhn (28) und seine Partnerin Lejla vor wenigen Tagen geheiratet hatten, teilte Jenefer Riili (31), die Ex des ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellers einen kryptischen Text auf Social Media, in dem es ums Heiraten geht. Offenbar fühlte sich Matze davon angesprochen, weswegen sich Jenefer nun in ihrer Instagram-Story verteidigt: "Und du, check endlich mal, dass ich null Interesse an deinem Leben habe! Sich jedes Mal angesprochen zu fühlen, was zur Hölle?" Der vorige Spruch sei nicht auf ihren Verflossenen bezogen, sondern auf sich selbst.

"Sein Leben juckt mich schon seit Jahren nicht mehr. Was er macht, juckt mich nicht, mit wem er ist, juckt mich nicht und so sollte es auch sein bei Ex-Partnern", holt Jenefer zum Gegenschlag aus. Trotzdem wünscht sie dem Vater ihres gemeinsamen Sohnes Milan und dessen Frau nichts Schlechtes – im Gegenteil: "Ich wünsche den beiden das Beste. Ich habe denen sogar privat geschrieben und gratuliert."

Was ihren gemeinsamen Sohn anbelangt, will Jenefer weiter an einem Strang ziehen: "Solange in Milans Angelegenheiten alles läuft, kannst du dir sicher sein, dass du mich null juckst, das schwöre ich bei meinem Sohn und bei allem, was ich habe." Einige Fans hatten sich schon gewundert, ob Milan nicht bei der Hochzeit seines Papas dabei war. "Milan hat die Ringe von uns getragen. Er war superaufgeregt, hat sich krass gefreut und hat auch Lejlas Schleppe getragen", stellte Matze daraufhin klar und fügte hinzu: "Aber wie ihr wisst, zeigen wir Milans Gesicht nicht im Internet und deswegen haben wir [...] ihn aus den Videos und Fotos so gut es geht rausgehalten."

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit ihrem Sohn Milan

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Vin Diesel und Lejla an ihrer Hochzeit

