Lästerattacke: Dana zieht in "Are You The One?"-Villa ein

In Folge vier von Are You The One – Reality Stars in Love wird die Villa noch mal aufgemischt – ein altbekanntes Are You The One?-Gesicht zieht ein! Dana Feist überrascht Emmy Russ (25), Chris Broy (35), Lukas Baltruschat (30) und Jennifer Iglesias (25) auf deren Doppel-Date und crasht direkt Jennys Chance auf Zweisamkeit mit dem Ex-Bachelorette-Kandidaten. "Bin dir nicht böse", reagiert sie zunächst noch gelassen – die Kandidatinnen in der Villa hingegen sind gar nicht begeistert! Noch vor ihrem Einzug erfahren sie von dem Neuankömmling. Gabriela scheint dort nicht die Einzige zu sein, die schon eine Vorgeschichte mit der Beauty hat: "Dana hat ein Problem mit mir, weil ich was mit ihrem Ex-Freund Gigi hatte, nach der Beziehung." Sie ist sich sicher: "Es ist vorbei mit Ruhe."

"Ich finde es scheiße, das muss ich erst mal sacken lassen", wettert Laura Lettgen und fügt hinzu: "In meinen Augen ist Dana einfach nur die Ex von Gigi. Also ehrlich, die kann ja nichts außer über Gigi reden." Nadja schließt sich der Hetzerei direkt an: "Auf jeden Fall wird sich Dana an den dran hängen, der die meisten Follower hat, oder?" Ihre Lästerschwester Laura stimmt dem zu: "Es ist Fakt, dass sie sich immer solche Typen sucht. Die will immer nur solche Fame-Typen haben." Das ist aber nicht das Einzige, das die Girls ihrer neuen Mitbewohnerin unterstellen – sie glauben nicht, dass Dana als Single in die Villa einzieht: "Ich werde sie erst mal fragen, was sie hier macht, weil sie doch eigentlich mit Wilson ist?"

Immerhin auf einen herzlichen Empfang der männlichen Teilnehmer kann sich Dana freuen: Die Jungs sind sichtlich angetan von der 27-Jährigen. "Dana ist eine bildhübsche Frau, sie kann mit ihren Reizen spielen", schwärmt Lars Maucher (27) und fügt bedeutungsvoll hinzu: "Sie ist eine Konkurrenz für jede Frau hier." Dafür bekommt er direkt ein zustimmendes High Five von Kumpel Ozan Gencel. Auch Lukas, der das erste Date mit der Soldatin abgesahnt hat, freut sich über den Einzug der Neuen. Vielleicht klappt es mit Dana auch mit den tiefgründigen Gesprächen – die haben dem Hamburger bisher nämlich noch gefehlt.

RTL Laura Lettgen, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

RTL Lukas Baltruschat, "Are You The One – Realitystars in Love"-Kandidat

