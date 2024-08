Unangenehm? So findet Lukas seine "Are You The One?"-Szenen

Momentan flimmert Are You The One – Reality Stars in Love wahrscheinlich über alle Bildschirme der Trash-TV begeisterten Fans. Schon in den ersten zwei Folgen der TV-Show kristallisiert sich vor allem einer als absoluter Draufgänger heraus: Lukas Baltruschat (30). Party, heiße Flirts und gemeinsame Duschen – der einstige Bachelorette-Teilnehmer ist ganz vorne mit dabei. Promiflash hat bei dem Hamburger nachgefragt und wollte wissen, wie ihm seine Szenen während der Ausstrahlung gefallen haben. "Mir fehlt tatsächlich etwas der Tiefgang und die guten Gespräche. Aktuell sehe ich nur Party und Flirten", erklärt Lukas im Interview.

Eine andere Teilnehmerin findet für Lukas' Verhalten wahrscheinlich etwas deutlichere Worte: Jennifer Iglesias (25). Die Love Island-Bekanntheit bandelt direkt zu Beginn mit Lukas an, sodass die beiden sogar die erste Nacht gemeinsam im Boom-Boom-Room verbringen. Dass sich der 30-Jährige auch anderweitig umschaut, gefällt Jenny überhaupt nicht. Für ihre Reaktionen während der Show hat der Ex von Chiara Fröhlich (26) auch Verständnis, wie er im Promiflash-Interview zu verstehen gibt: "Ich kann total verstehen, dass Jennifer in ihrer Position mein Verhalten nicht super findet."

Auf Jennifers Seite stellen sich auch die Zuschauer. Dass sich Lukas während der Dreharbeiten zu "Die Bachelorette" als wahrer Liebling entpuppte, scheint für die Fans wohl mittlerweile nicht mehr nachvollziehbar zu sein. Grund dafür ist wahrscheinlich sein Geständnis während der diesjährigen Prominent getrennt-Staffel. Im Gespräch mit seiner Verflossenen Chiara gab Lukas nach langem Hin und Her endlich zu: Er hat Chiara betrogen. Mit dieser Beichte verlor das Reality-Sternchen etliche Sympathiepunkte bei den Zuschauern. Die Antipathie scheint sich bis heute zu halten. Auf Instagram machen die Nutzer ihrem Ärger über seine Teilnahme an der Kuppelshow Luft. "Ich kann ihn einfach nicht mehr ernst nehmen" und "Oh man, es ist wie ein Unfall. Nach 'Prominent getrennt' hat er sein Gesicht verloren", lauten nur zwei von vielen weiteren Kommentaren.

RTL Jennifer Iglesias, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

RTL Lukas Baltruschat, "Are You The One – Realitystars in Love"-Kandidat

