Lukas Baltruschat erklärt Verhalten bei "Are You The One?"

Lukas Baltruschat (30) gibt bei Are You The One – Reality Stars in Love gerade so richtig Gas. Doch Fans kennen eigentlich eine ganz andere Seite von ihm, denn bei Die Bachelorette war er noch ruhiger. Promiflash hakte daher bei ihm nach: Hat er sich krass verändert? "Ich bin generell ein sehr facettenreicher Mensch und nicht nur der Lukas aus der Bachelorette. Ich habe eine sehr romantische Seite, kann aber auch wild feiern und viel flirten. Es kommt ganz auf die Situation an", führt der Hamburger aus.

Bei "Are You The One?" flirtet Lukas gerade, was das Zeug hält. Vor allem wegen seiner Vorgeschichte mit Chiara Fröhlich (26), der er bei Prominent getrennt seinen Seitensprung gestand, stempeln viele Zuschauer den Vater einer Tochter nun als Red Flag ab. "Oh man, es ist wie ein Unfall. Nach 'Prominent getrennt' hat er sein Gesicht verloren", kommentiert etwa ein Fan auf Instagram.

Lukas ist aber nicht der einzige, der für ordentlich Stimmung in der Show sorgt. Auch Tim Kühnel knutscht mit vielen Kandidaten herum, während Laura Maria Lettgen ebenfalls nicht schüchtern ist und einige Männer um den kleinen Finger wickelt. Die Moderatorin Sophia Thomalla (34) stellte schon vorab klar, dass diese Staffel wild wird: "Eine besondere Staffel, mit vielen verwirrten Leuten, aber sehr unterhaltsam. Sie haben mir jede Menge Spaß beschert."

RTL Lukas und Sharon im "Bachelorette"-Finale

RTL Laura Lettgen, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

