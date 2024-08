Mit Bikini am Strand: Mariella Ahrens genießt ihren Urlaub

Mariella Ahrens (55) urlaubt schon seit einigen Wochen auf Ibiza, wo sie die Seele sichtlich baumeln lässt. Dabei vergisst sie natürlich nicht, ihre Fans stetig auf dem Laufenden zu halten. Mit ihrem aktuellen Beitrag auf Instagram heizt die Schauspielerin ihren Anhängern ganz schön ein, denn auf den Fotos posiert sie in einem strahlend weißen Bikini am Inselstrand. Dabei liegt sie auf einer gepolsterten Liege und genießt sichtlich einen grünen Smoothie. Auf einem weiteren Schnappschuss sitzt sie mit dem Rücken zur Kamera und guckt keck über ihre rechte Schulter. Sie schreibt zu den Fotos: "Dem Meer ist es egal, wer du bist. Es gibt dir immer ein gutes Gefühl."

Die Fans der Der Bergdoktor-Darstellerin springen sofort auf die sexy Bilder an. Einige versuchen sogar, mit ihr zu flirten. "Darf ich mich dazu legen?" und "Ich sehe, da ist noch Platz für mich!", schreiben sie hoffnungsvoll in den Kommentaren des Beitrags. Andere überhäufen den TV-Star mit Komplimenten. "Du bist ein wunderschöner Engel", "So hübsch und sexy!", "Dafür braucht man einen Waffenschein" und "Immer wieder schön anzuschauen, du Strandschönheit" heißt es weiter. Vielen anderen hat es anscheinend die Sprache verschlagen, denn sie kommentieren nur reihenweise rote Herz- und Flammen-Emojis.

In den vergangenen Wochen war Mariella schon fleißig unterwegs. Sie genoss den Sommer bereits in der Türkei und auch auf der griechischen Insel Zakynthos. Immer wieder teilte sie einige sexy Schnappschüsse von sich in ihrer Badebekleidung oder hübschen Kleidern. Besonders ein Schnappschuss von sich in einem weißen Handtuch zog die Aufmerksamkeit verschiedener Verehrer auf sich – der war allerdings in einem Hotel in München entstanden.

Anzeige Anzeige

Instagram / mariellaahrens Mariella Ahrens, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / mariellaahrens Mariella Ahrens, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Mariellas verführerischen Fotos? Ich freue mich, dass sie sich so wohl und so sexy fühlt! Ich finde es extrem unpassend. So was gehört sich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de