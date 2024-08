Nach Arbeitsausfall: Ian McKellen zeigt sich total verändert

Ihm war wohl nach einer Veränderung. Vor wenigen Monaten sorgte Ian McKellen (85) für einen großen Schock: Er fiel bei einer Kampfszene des Stücks "Player Kings" von der Bühne und verletzte sich am Arm und am Hals. Dass er für die restliche Laufzeit des Theaterstücks nicht mehr in die Rolle des John Falstaff zurückkehren wird, feiert der Schauspieler nun auf eine ganz besondere Weise. Auf Instagram zeigt sich Ian nun ohne den krausen Bart und die langen Haare, die für seine Theaterrolle charakteristisch waren. Zudem trägt der Darsteller eine schwarze Armschiene. "Den 101. und finalen Tag von 'Player Kings' – ohne mich – feiere ich damit, mich Falstaffs Haaren zu entledigen, die ich neun Monate lang wachsen lassen habe", erklärt er unter der Bilderstrecke. Den letzten Tag wolle er sich aber nicht entgehen lassen und verkündet, dass er in der Vormittagsvorstellung in Newcastle im Publikum sitzen werde.

Bald soll Ian seine Arbeit aber wieder aufnehmen können. Erst Anfang Juli berichtete Deadline, dass der Der Herr der Ringe-Star für den Film "The Critic" wieder ins Business zurückkehrt. Laut des Drehbuchautors Patrick Marber werde Ian an der Seite von Gemma Arterton (38), Mark Strong (60), Alfred Enoch (35), Lesley Manville (68), Ben Barnes (42) und Romola Garai (41) an dem Krimi mitwirken.

Bereits im Juni gab Ian ein erfreuliches Update bezüglich seiner Genesung und freute sich darüber, bald wieder vollkommen fit zu sein. "Meine Verletzungen wurden von einer Reihe von Ärzten, Spezialisten und Krankenschwestern untersucht und behandelt. Ihnen bin ich natürlich zu großem Dank verpflichtet. Sie haben mir versichert, dass meine Genesung schnell und komplett sein wird. Ich freue mich, zur Arbeit zurückzukehren", erklärte er auf X.

