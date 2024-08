Simone Biles' Familie feiert ihren erneuten Olympia-Sieg

Simone Biles (27) ist einfach nicht aufzuhalten! Nachdem der Turnstar bei den Olympischen Spielen am Dienstag die Goldmedaille für das US-amerikanische Team geholt hatte, geht sie jetzt erneut in die Geschichte ein. Im Mehrkampffinale des Kunstturnens sichert sie sich das zweite Mal Gold – und ist somit die erste Frau seit 1968, die zwei olympische Mehrkampftitel gewonnen hat. Kein Wunder also, dass sie von ihrem engsten Umkreis ordentlich gefeiert wird. "Noch eine! Du bist so unglaublich", schwärmt Ehemann Jonathan Owens (29) auf X.

Und auch Simones Schwester Adria ist außer sich vor Freude über den Erfolg der Sportlerin. In ihrer Instagram-Story veröffentlicht sie einen Schnappschuss, den sie wohl kurz nach der Siegerehrung zugeschickt bekam. Auf diesem hält die 27-Jährige ihre Goldmedaille in die Kamera und strahlt bis über beide Ohren. Dazu schreibt Adria: "Wahnsinn, ich habe die coolste große Schwester. Was für ein unglaubliches Boss-Babe! Ich liebe dich so sehr."

Bereits nach Simones erstem Sieg war die Begeisterung riesig. Auch Jonathan ließ es sich nicht nehmen, seinen Followern im Netz zu zeigen, wie unglaublich stolz er auf sie ist. Er teilte ein Kussbild des Paares auf Instagram, auf dem er die Medaille seiner Liebsten präsentierte. "Jedes Mal, wenn du die Matte betrittst, wird man Zeuge von Geschichte. Einfach wow!", betonte er und fügte hinzu: "Glückwunsch, Baby, dass du die meist ausgezeichnete amerikanische Turnerin in der olympischen Geschichte bist."

Anzeige Anzeige

Instagram / adria_biles Simone Biles, Olympiasiegerin, im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jowens Simone Biles und Jonathan Owens im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Simone als Turnerin? Sie ist wirklich beeindruckend! Ich verstehe den Hype um sie nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de