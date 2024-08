Süße Unterstützung: Patrice Aminati trainiert mit Tochter

Herzerwärmende Einblicke gibt Patrice Aminati ihren Followern in ihrer Instagram-Story! Nach ihrem Krankenhausaufenthalt wegen ihrer Krebserkrankung ist die Ehefrau von Daniel Aminati (50) wieder bei ihrer Familie. Und dort zieht sie ihr aktuelles Sportprogramm offensichtlich nicht alleine durch – sie bekommt tatkräftige Hilfe von ihrer kleinen Tochter Charly. Während die Dresdnerin versucht, ein paar Übungen zu machen, witzelt sie mit ihrer Kleinen und macht Späße. Der Moderator filmt den ganzen Spaß und gibt seiner Ehefrau motivierende Worte.

Die Zeit mit ihrer Familie genießt die 29-Jährige immer besonders. Erst vor wenigen Tagen konnte sie endlich wieder zurück zu ihrem Mann und ihrer Tochter. Auf der Plattform teilte sie auch ihre Rückkehr: Patrice erzählte von alltäglichen Dingen, nach denen sie sich lustigerweise total gesehnt hat. Darunter war auch das Unkrautziehen, wie sie offenbarte: "Ich habe wirklich alles vermisst. Hallo, liebes Unkraut!" Außerdem fügte sie zu einem Bild, das einen riesigen Wäscheberg zeigte, hinzu: "Willkommen zurück, liebe Bügelwäsche."

Mit der Unterstützung ihrer Familie gibt Patrice nicht auf. 2023 bekam sie die erschütternde Diagnose Hautkrebs. Nach zahlreichen Behandlungen bildeten sich weitere Metastasen in den Lymphknoten, in der Lunge, im Gehirn, im Auge, in den Knochen, in der Leber und in der Nebenniere. Ein Arzt hatte ihre Heilungschancen sehr düster eingeschätzt, wie sie auf Instagram offenbarte: "Meine behandelnde Professorin und Ärztin haben immer um mich gekämpft und an meine Heilung geglaubt." Doch sie fügte hinzu: "Allerdings hat mir auch schon ein Arzt mitgeteilt, dass ich Weihnachten nicht mehr erleben werde." Doch Patrice kämpft weiterhin gegen ihre Krankheit an und verliert ihre Lebensfreude nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati und ihre Tochter im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Einblick in das Sportprogramm von Patrice und ihrer Tochter? Das ist supersüß! Sie genießen die Zeit total zusammen. Na ja, das ist nicht so mein Geschmack... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de