"Habe alles vermisst": Patrice Aminati ist wieder zu Hause!

Für Patrice Aminati gibt es wieder eine Auszeit von ihrem Krankenhausaufenthalt. Vor wenigen Stunden teilte sie in ihrer Instagram-Story einen Einblick in ihre Rückkehr nach Hause. Dabei genoss sie die Familienzeit und trug ihre kleine Tochter Charly Malika auf ihren Schultern – gemeinsam besuchten sie eine Herde Schafe. Auch nach den nervigen Dingen hat sie sich wohl gesehnt, wie sie schrieb: "Ich habe wirklich alles vermisst. Hallo, liebes Unkraut!" Sie fügte zu einem Bild, das einen riesigen Wäscheberg zeigte, hinzu: "Willkommen zurück, liebe Bügelwäsche." Daraufhin gab die Frau von Daniel Aminati (50) einen süßen Einblick in ihr Sportprogramm, welches sie mit Unterstützung ihrer Kleinen machte.

Seit über einem Jahr kämpft die 29-Jährige bereits gegen ihre Krebserkrankung – auf der Plattform hält sie ihre Follower immer auf dem Laufenden und teilt regelmäßig Updates ihrer Behandlung. Dort sprach sie vor wenigen Tagen offen über ihre Heilungschancen: "Meine behandelnde Professorin und Ärztin haben immer um mich gekämpft und an meine Heilung geglaubt. Allerdings hat mir auch schon ein Arzt mitgeteilt, dass ich Weihnachten nicht mehr erleben werde." Trotzdem wolle sie fest daran glauben, dass sie den Kampf gewinnen wird.

Erst kürzlich meldete sie sich bei ihren Fans mit einer hoffnungsvollen Nachricht. Auf Instagram teilt sie erfreuliche Worte: "Eine Hautmetastase am Bauch, die ich fühlte, ertasten konnte und immer größer werden sah, deren wachsende Erhebung mir über Wochen den Angstschweiß ins Gesicht trieb – ist weg!" Sie fügte noch hinzu: "[...] Ich kann es kaum glauben und tue es doch – die Therapie schlägt an."

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Daniel Aminati und ihre Tochter im Juli 2024

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Ehefrau von Daniel Aminati

