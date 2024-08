War J.Los Alkoholmarke ein Trennungsgrund für Ben Affleck?

Was lief schief in der Ehe von Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (51)? Gerüchten zufolge gibt es mehrere Diskussionspunkte, die bei den beiden Hollywoodstars zu Reibereien führten. Laut einem Freund des Batman-Darstellers sei ausgerechnet Delola – die Spirituosen-Marke von J.Lo – "eines der Dinge gewesen, die das Fass zum Überlaufen brachten." Der Insider soll sich im Gespräch Daily Mail ziemlich sicher gewesen sein, dass dieses Geschäftsmodell dazu beigetragen hat, dass Ben den Schlussstrich in der Beziehung zog.

Doch wieso machte Delola den Schauspieler so wütend? Immerhin stellten sich die Cocktailgetränke als ein lukratives Geschäftsmodell heraus. Der Oscarpreisträger soll aber von Anfang an nicht begeistert davon gewesen sein, dass seine Ehefrau durch den Verkauf von hartem Alkohol Geld verdient. Der Grund dafür liegt nahe: Ben litt selbst viele Jahre unter einer Alkoholsucht. Sein Kampf, davon loszukommen, war lang und schwierig. Dass Jennifer trotz seiner Vergangenheit in das Alkohol-Business einstieg, soll der 51-Jährige "nicht nur als Beleidigung, sondern auch als gefährlich" empfunden haben. Auch sei er der Meinung gewesen, die Motivation seiner Liebsten wäre bei dieser Unternehmensidee rein finanzieller Natur – was ihn noch mehr verletzt habe.

Bereits bei seiner ersten Ehe mit Schauspielerin Jennifer Garner sei Bens Suchtproblem ein bedeutender Faktor gewesen, weshalb die Beziehung in die Brüche ging. Heute ist er zwar clean, als trockener Alkoholiker wisse er aber, wie hart der Weg dorthin gewesen ist. In einem Interview mit WSJ. Magazine erzählte der dreifache Papa offen über diese schwere Zeit in seinem Leben: "Das einzige Heilmittel für Alkoholismus ist Leiden. Man hofft einfach, dass dieses Leiden irgendwo auf eine Grenze trifft, bevor es dein Leben zerstört."

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2023

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

