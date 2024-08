Matthias Schweighöfer und Ruby zeigen realen Urlaubseinblick

Matthias Schweighöfer (43) und Ruby O. Fee (28) genießen derzeit in vollen Zügen ihren Pärchenurlaub. Auf Instagram sendet das Schauspielerpaar seinen Fans nun süße Urlaubsgrüße in Form von einigen gemeinsamen Schnappschüssen. Wie im Hintergrund zu erkennen ist, sind Matthias und Ruby auf den Fotos inmitten eines Bootsausfluges. Während der Blondschopf und die Beauty auf dem ersten Foto der Bilderreihe noch cool posieren, zeigen die weiteren Fotos einen ehrlicheren Einblick in die turbulente Fahrt übers Wasser. Auf dem zweiten Bild ist die Brünette gar nicht mehr zu erkennen, da ihre Haarpracht in ihr Gesicht hängt und auch auf Foto Nummer drei schaut Ruby eher verängstigt zur Seite statt lässig in die Kamera. Mit dem Hochladen dieser Bilder wollte Matthias wohl ein Zeichen für mehr Authentizität auf Social Media setzen, denn er schreibt darunter: "Instagram vs. Reality."

Die Fans des Paares feiern diese etwas anderen Turtelfotos zumindest, wie ein Blick in die Kommentarspalte des Beitrags verrät. "Sind denn nicht gerade die so liebenswert, die nicht 'perfekt' sind?", "Natürlich ist doch immer noch am besten. Sonst hat man ja auch nichts zu lachen" sowie "Einfach mal normale Leute! Goldener Like", lauten nur einige der vielen erfreuten Kommentare unter der authentischen Bilderreihe.

Dass sich Matthias nicht immer perfekt in den sozialen Medien inszenieren muss, ist nichts Neues. Erst vor wenigen Tagen teilten sein Kumpel und Schauspielkollege Elyas M'Barek (42) und er ebenfalls lustige Schnappschüsse aus dem Ibiza-Urlaub im Netz. Auf den Selbstporträts albern die Filmstars ebenfalls auf einem Boot herum und amüsieren sich dabei offensichtlich mächtig. Mit der Aufforderung: "Die beste Überschrift gewinnt" stachelten die berühmten Schauspieler ihre Fans dann an, die Bilder mit witzigen Ideen zu betiteln.

Anzeige Anzeige

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / elyas_mbarek Elyas M'Barek und Matthias Schweighöfer im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Pärchen-Selfies von Matthias und Ruby? Ich finde die Fotos megacool! Die beiden sind echt authentisch. Hmm, die Fotos hauen mich jetzt nicht vom Hocker... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de