Prinzessin Kate überlegte, den Wales-Titel nicht anzunehmen

Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) wechselte Prinzessin Kate (42) den Titel. Der Fürst von Wales ist laut britischer Tradition stets der nächste Thronfolger – somit gab König Charles III. (75) den Titel an seinen Sohn Prinz William (42) weiter, und seine Gattin wurde von der Fürstin von Cambridge zu der von Wales. Doch dieser Schritt war kein leichter für sie! Denn vor Williams Gattin wurde der Titel von seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) getragen. "Als Catherine [William] heiratete, war ihr bewusst, dass sie eines Tages in die Fußstapfen ihrer verstorbenen Schwiegermutter treten musste. Aber die Aussicht, Fürstin von Wales zu werden, war wenig reizvoll", behauptet Robert Jobson in der Biografie "Catherine, the Princess of Wales". Angeblich soll sie sogar überlegt haben, den Titel nicht anzunehmen.

Der Autor erklärt: "Kate empfand das ganze Gerede als stressig. Es ging sogar so weit, dass sie das Gefühl hatte, sie könnte Königin Camilla folgen, die sich dafür entschied, Herzogin von Cornwall zu werden, indem sie sich weigerte." Kates Unwille habe dabei wenig mit persönlichen Sympathien zu tun gehabt, sondern vielmehr mit den besonders großen Fußstapfen, in die sie treten würde. "Sie wusste, dass sie unweigerlich mit Diana verglichen werden würde, deren früher Tod einen solchen Tsunami an Wut und Trauer ausgelöst hatte. Und sie hatte recht. Die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Frauen wurden bis ins Unendliche seziert und sogar im Königshaus diskutiert", meint Robert.

Letztendlich übernahm Kate jedoch den Titel, wie es die Tradition will. Vielleicht auch, weil ihrem Gatten der Gedanke zu gefallen scheint, dass seine Liebste das Vermächtnis seiner verstorbenen Mutter weiterführen könnte. "Er führt Kate in die Fußstapfen von Diana", ist sich zumindest ein ehemaliger Palast-Angestellter laut Closer sicher und fügt hinzu: "Ich sehe, wie sie sich kleidet und wie sie sich verhält."

Getty Images Prinzessin Diana in Luanda im Januar 1997

Royal Hashemite Court/News Pictu Prinzessin Kate und Prinz William auf der Hochzeit von Kronprinz Al Hussein von Jordanien

