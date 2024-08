Rechnete Lucia mit ihrem "Princess Charming"-Rausschmiss?

Lucias Princess Charming Reise endete in der fünften Folge der RTL+-Show. Nachdem Lea Hoppenworth von ihrem Techtelmechtel mit Seleya erfahren hatte, mussten beide Singles ihre Koffer packen. Im Promiflash-Interview verrät die Yogalehrerin nun, ob sie davon ausging, rauszufliegen: "Ja, ab dem Zeitpunkt, als Seleya erzählt hat, wie das Gespräch mit Lea verlief." Sie habe die Entscheidung der Princess auch gut verstehen können. "Ich habe selbst erkannt, dass ein weiteres Kennenlernen aufgrund unserer unterschiedlichen Auffassungen keinen Sinn mehr gemacht hätte."

Lucia berichtet außerdem, Verständnis für Leas wütende Reaktion auf Seleyas Geständnis zu haben. "Wenn du mehr Bock darauf hast, die Frauen in der Villa kennenzulernen, hast du hier nichts verloren", schimpfte die Princess damals. "Ich kann verstehen, dass ihre Erwartungen enttäuscht wurden und das unangenehme Gefühle verursacht hat. Dafür dann aber so hart mit Seleya ins Gericht zu gehen und uns beiden Unehrlichkeit zu unterstellen, nicht", stellt die Leipzigerin klar. Allerdings sei sie sich auch bewusst, dass die Werbetexterin in so einer emotionalen Ausnahmesituation nicht immer ihre Gefühle unter Kontrolle haben konnte.

Am Ende war der frühe Rauswurf bei "Princess Charming" genau das Richtige für Seleya und Lucia, denn sie sind nach der Show ein Paar geworden. Zu Gast bei "Aftershow – der Reality-TV-Podcast" plauderte die Kölnerin aus: "Wir sind tatsächlich schon in Thailand zusammengekommen!" Nur eine Woche habe es gedauert, bis sie ihre Beziehung offiziell machten. "Ich bereue gar nichts. Es war so toll, als wir beide raus sind. [...] Wir hatten ein richtiges Freiheitsgefühl", schwärmte Seleya.

RTL Seleya und Lea Hoppenworth von "Princess Charming"

Instagram / sel.eya Lucia und Seleya, "Princess Charming"-Kandidatinnen

