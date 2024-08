Schmuck von Diana: War Prinz William besorgt wegen Meghan?

Prinz William (42) soll Bedenken gehabt haben, dass Herzogin Meghan (42) den Schmuck seiner verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana (✝36), an der Hochzeit mit Prinz Harry (39) trägt. Dies behauptet der Royal-Experte Robert Jobson in seinem neuen Buch "Catherine, the Princess of Wales: A Biography of the Future Queen". Den Kronprinzen habe das so beschäftigt, dass er sich hilfesuchend an seine Großmutter wandte. "Ich habe gehört, dass er, immer noch besorgt über die [romantische] Verbindung, die Königin um die Zusicherung bat, dass Harrys Braut keinen Schmuck von Prinzessin Diana tragen würde, obwohl seine eigene Frau ihn tragen durfte", schreibt der Journalist in seinem Werk.

Ob an den Behauptungen etwas dran ist? Die US-Amerikanerin trug an ihrem Hochzeitstag eine diamantene Tiara von Queen Mary. Berichten zufolge soll sie aber eigentlich um die Spencer-Tiara gebeten haben. Diana selbst trug das diamantbesetzte Diadem ihrer Familie am Tag ihrer Hochzeit mit König Charles (75). Dennoch trug Meghan am Tag ihrer Hochzeit ein Schmuckstück ihrer verstorbenen Schwiegermutter: So hatte sie unter anderem beim Empfang im Frogmore House den Aquamarin-Ring von Diana am Finger.

Harry und Meghan kehrten Großbritannien 2020 den Rücken zu. In der kürzlich erschienenen Doku "Tabloids On Trial" verriet der Rotschopf nun, dass die Hetze von Boulevardjournalisten und Fotografen das Leben seiner Familie in England stark beeinflusst habe. Eine Rückkehr in seine alte Heimat schließt der Royal aus: "Das ist einer der Gründe, warum ich meine Frau nicht in dieses Land zurückholen werde."

Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit

Getty Images Prinz Harry, September 2023

