"Are You The One?"-Herzensbrecher: Tara weint wegen Nikola

In der dritten Folge von Are You The One – Reality Stars in Love sorgt Teilnehmer Nikola Glumac (28) für reichlich Verwirrung und Drama. Trotz seiner beteuerten Zuneigung zu Tara Tabitha (31) sieht man ihn immer wieder in intimen Momenten mit anderen Kandidatinnen. Die Österreicherin zeigt sich zunächst verständnisvoll und erklärt im Einzelinterview: "Obwohl er mit anderen ist, gibt er mir trotzdem das Gefühl, dass ich was Besonderes bin." Aber als sie erfährt, dass Nikola nach einem gemeinsamen Moment im Pool gleich mit Nadja auf der Toilette weitermacht, bricht das Chaos aus.

Nikola selbst beschreibt die Situation ziemlich nüchtern: "Ich war mit Tara im Pool und wir haben uns perfekt verstanden, dann bin ich aufs Klo gegangen und da war Nadja. Dann, puh." Doch genau diese "Puh"-Momente häufen sich: Denn aus seinen Fehlern lernt er nicht. Als er auf Nadja in der Dusche trifft, stecken sie sich wieder die Zungen in den Hals – und Lars Maucher (27) ist auch feuchtfröhlich mit dabei. In dem Moment scheint er Spaß zu haben, aber später scheint er das Ganze zu bereuen. Und Tara? Die lässt das nicht mit sich machen. "Ich lasse viele Sachen durchgehen, aber wenn es zu viel ist, ist es zu viel und das ist zu viel", erklärt sie ihrer Mitstreiterin.

Bei einem emotionalen Zweiergespräch wirkt die Rothaarige nicht mehr so cool. Als sich Nikola bei ihr entschuldigt, kullern ein paar Tränen. "Ich fühle mich verarscht, weil für mich war das schön", zeigt sie sich verletzlich. Während die beiden augenscheinlich unter der Situation leiden, findet es eine besonders unterhaltsam: Nadja! "Ich finde das Spiel gerade unterhaltsam, also wirklich", lacht die Love Fool-Bekanntheit im Einzelinterview.

RTL Tara Tabitha, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love"

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac macht ein Selfie im Meer

